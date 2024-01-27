Συνεχίζονται για 13η μέρα οι έρευνες για τον 45χρονο οδηγό που χάθηκε στα νερά χειμάρρου στο Πλουτοχώρι

Για 13η ημέρα συνεχίζονται οι έρευνες στην ευρύτερη περιοχή της τοπικής κοινότητας, Πλουτοχώρι, του Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, της Ηλείας, για τον εντοπισμό του 45χρονου οδηγού αυτοκινήτου που παρασύρθηκε το βράδυ της 15ης Ιανουαρίου από ορμητικά νερά χειμάρρου.

Στις έρευνες που πραγματοποιούνται και σήμερα, μετέχουν συνολικά 26 πυροσβέστες από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες της Ηλείας, από την ΕΜΟΔΕ και από την ΕΜΑΚ, μαζί με δύο σωστικές λέμβους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς και έξι οχήματα, ενώ χρησιμοποιούνται και μηχανήματα.

Επίσης, στις έρευνες μετέχουν και δύο εκπαιδευμένα σκυλιά, ένα εκ των οποίων είχε εντοπίσει το σώμα του Μπάμπη Κούτσικου, στις 22 Ιανουαρίου σε βαλτώδη περιοχή ανατολικά της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στον χείμαρρο της Κόβιτσας, σε όλα τα σημεία δίπλα από τον χείμαρρο, στον γειτονικό ποταμό Αλφειό και στις παρόχθιες περιοχές του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.