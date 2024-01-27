Επαγρύπνηση σε σχέση με την παραβατικότητα ανηλίκων ζητά από τους φορείς λειτουργίας δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων με επιστολή το γραφείο της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφίας Βούλτεψη και συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας που υπάγεται στο γραφείο της υφυπουργού. Αφορμή για την σύνταξη της επιστολής στάθηκε η γενικότερη αύξηση της ανήλικης παραβατικότητας στην κοινωνία το τελευταίο διάστημα. Οι ολοένα και αυξανόμενες υποθέσεις ανήλικης παραβατικότητας που έρχονται στο φως σοκάρουν αφενός με τη συχνότητά τους και αφετέρου με την επιθετικότητα και τη βιαιότητα που εκδηλώνονται.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή που περιήλθε στη διάθεση του ΑΠΕ-ΜΠΕ και υπογράφεται από την υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη και τον γενικό γραμματέα Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας, Ηρακλή Μοσκώφ, «έχει παρατηρηθεί από την πρακτική στο πεδίο πως η συστηματική και επαρκής πλαισίωση των ανηλίκων, η προώθηση της συμμετοχής τους στην σχολική εκπαίδευση και σε ενταξιακές δράσεις λειτουργούν αποτρεπτικά σε φαινόμενα παραβατικότητας και βίας. Το κατάλληλο για τις ανάγκες των ανηλίκων πλαίσιο φιλοξενίας, αλλά και ο θεσμός της επιτροπείας αποτελούν τα κυριότερα συστατικά στοιχεία ενός συστήματος προστασίας των παιδιών που στερούνται γονική μέριμνα και σε αυτά επενδύουμε ως Πολιτεία».

Παράλληλα, γίνεται εκτενής αναφορά σε μία σειρά από μέτρα για τον σχεδιασμό και εφαρμογή πολιτικών, διαδικασιών και δράσεων που προάγουν τα δικαιώματα, την ασφάλεια και την υγιή ανάπτυξη των παιδιών από την πλευρά της Πολιτείας: «Βασικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας, όπως αυτά προβλέπονται στην Εθνική Στρατηγική για την Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων και στο οικείο θεσμικό πλαίσιο είναι α) η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και εποπτεία των επαγγελματιών που εργάζονται με ασυνόδευτα παιδιά, β) η τήρηση Πολιτικής Παιδικής Προστασίας, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διαδικασία διαχείρισης πιθανού περιστατικού κακοποίησης ή εκμετάλλευσης όταν δράστης ή θύμα είναι ανήλικος ωφελούμενος, από την καταγγελία στις αρχές μέχρι την υποστήριξη του θύματος και των λοιπών παιδιών, γ) η τήρηση πρωτοκόλλου για τις ενέργειες που ακολουθούνται σε περιπτώσεις κρίσεων, δ) η υποστήριξη και δικτύωση των ανηλίκων με υπηρεσίες και δραστηριότητες που αποτρέπουν την περιθωριοποίηση και προάγουν το αίσθημα του ανήκειν», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.

Εξάλλου, το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο με νόμους, υπουργικές αποφάσεις και οδηγίες που ρυθμίζουν την επιτροπεία, το πλαίσιο φιλοξενίας και υποστήριξης των ασυνόδευτων ανηλίκων και τους μηχανισμούς άμεσης ανταπόκρισης.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται και στην επιστολή, για την υποστήριξη του προσωπικού που εργάζονται στις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων η Γενική Γραμματεία υλοποιεί δράσεις για την εκπαίδευση των επαγγελματιών, αλλά και εκπαιδευτικές δράσεις που παρέχονται για την υποστήριξη της ψυχικής ευημερίας των ασυνόδευτων ανηλίκων και των εργαζομένων με αυτούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Μονάδα Εποπτείας και Αξιολόγησης της Γενικής Γραμματείας που συνεργάζεται με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστημίου Αθηνών για τη διοργάνωση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών κύκλων και εποπτικών συνεδριών.

Καταλήγοντας, το γραφείο της υφυπουργού και η Γενική Γραμματεία τονίζουν ότι «οφείλουμε να είμαστε όλοι σε επαγρύπνηση ιδίως για τις μορφές εκείνες της παραβατικότητας που ενέχουν στοιχεία βίας, περιλαμβάνουν την εμπλοκή στο οργανωμένο έγκλημα ή σχετίζονται με ριζοσπαστικοποίηση» και συμπληρώνουν: «Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και εφιστώντας την προσοχή σας στην τήρηση των κανόνων και των πρωτοκόλλων για την υποστήριξη των ανηλίκων και την διαχείριση κρίσεων, όπως σας έχει ήδη επισημανθεί σε προγενέστερη ενημέρωση, παρακαλείσθε όπως ενημερώνετε άμεσα την Γενική Γραμματεία σε περιπτώσεις παραβατικότητας και βίας ανηλίκων, όπως και όταν συντρέχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας σχετικά με την ευημερία κάποιου ασυνόδευτου ανηλίκου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.