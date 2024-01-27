Μεσολόγγι: Απαντήσεις στο μπλοκάκι του Μπάμπη αναζητούν οι Αρχές

Ο,τι κυκλοφορούσε ως φήμη στο Μεσολόγγι τις τελευταίες εβδομάδες, ή μάλλον αποτελούσε «κοινό μυστικό», ερευνάται πλέον εξονυχιστικά από τις αρχές Ασφαλείας. Συγκεκριμένα, ερευνάται όχι αν υπάρχει άτομο, αλλά ποιο είναι αυτό το άτομο που είχε γνώση των οικονομικών δοσοληψιών του Μπάμπη Κούτσικου με άλλα πρόσωπα του περιβάλλοντός του.

Είναι πεπεισμένες οι διωκτικές αρχές ότι αυτό το «δεύτερο πρόσωπο» είχε πλήρη γνώση, αλλά και συνέπραττε στις συναλλαγές του 31χρονου, που δολοφονήθηκε στις 4 Ιανουαρίου από τον κρεοπώλη, για να μη βγουν στη φόρα διάφορες έκνομες πράξεις των ατόμων που ονοματίζονται σ’ ένα τετράδιο το οποίο παρέδωσε στις Αρχές η μητέρα του Μπάμπη.

Η κίνηση διάφορων χρηματικών ποσών φαίνεται ότι γινόταν ακόμη και τις περιόδους που ο Μπάμπης Κούτσικος βρισκόταν στην Ιταλία, όπου εργαζόταν σε επιχείρηση φωτοβολταϊκών.

Το δεύτερο πρόσωπο στο Μεσολόγγι είχε την ευχέρεια να γράφει και να σβήνει ονόματα και ποσά, γεγονός που φανερώνει ότι παρατηρείται κινητικότητα στη διακίνηση χρήματος δηλαδή, ασκούσε καθήκοντα «ταμία»!

Οι ερευνητές της πολυσύνθετης υπόθεσης βασίζουν τη σιγουριά τους στο γεγονός ότι εντόπισαν δύο διαφορετικούς χαρακτήρες στο τετράδιο, κάτι που και επίσημα θα πιστοποιηθεί όταν γίνει ο σχετικός γραφολογικός έλεγχος.

Ανεξάρτητα, πάντως, από τα ανωτέρω, οι αρχές Ασφαλείας θεωρούν βέβαιο ότι ο «ταμίας» του Μπάμπη γνωρίζει πολλές κρυφές πτυχές των δραστηριοτήτων του 31χρονου Μπάμπη και σύντομα θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις, προκειμένου να «ξεκλειδώσουν» το ακριβές κίνητρο της στυγερής δολοφονίας.

Σήμερα το μεσημέρι στις 3μ.μ. θα γίνει η κηδεία του Μπάμπη στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Μεσολογγίου.

