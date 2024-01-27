Άγρια συμπλοκή μεταξύ μεταναστών στη Μακρινίτσα – Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ μεταναστών σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Πηλίου, σύμφωνα με όσα καταγράφει αποκλειστικά το TheNewspaper.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω τις 23.00 το βράδυ της Παρασκευής για λόγους που ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστοί, νεαροί άνδρες συνεπλάκησαν με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλη ένταση. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από τον Βόλο και το Πήλιο έφτασαν στο σημείο προκειμένου να παρέμβουν και να ηρεμήσουν τα πράγματα.

Το επεισόδιο έληξε τις πρώτες πρωινές ώρες ύστερα από την παρέμβαση των αστυνομικών, ενώ διεξάγεται έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες που ξέσπασε.

