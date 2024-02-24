Συνελήφθη 49χρονος στην Αττική σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απάτες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση

Σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης και απόφαση για τα αδικήματα της απάτης κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, με όφελος και ζημία άνω των 120.000 ευρώ και έκδοση ακάλυπτης επιταγής κατά συρροή, με ποινή φυλάκισης (22) μηνών.

Ειδικότερα, ο 49χρονος εμφανιζόταν ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος εταιρίας εκμετάλλευσης αλυσίδας ψητοπωλείων της Αττικής, την οποία παρουσίαζε ως ιδιαίτερα κερδοφόρα, προσελκύοντας, με τη συνδρομή συνεργών του, καλόπιστους επιχειρηματίες να επενδύσουν σε υποκαταστήματα της εν λόγω αλυσίδας, προκειμένου να το εκμεταλλευτούν με το σύστημα της δικαιόχρησης (FRANCHISE).

Με αυτόν τον τρόπο αποσπούσαν από τους επιχειρηματίες χρηματικά ποσά, τα οποία λάμβαναν ως προκαταβολή για την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιήσουν τα συμφωνηθέντα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Πηγή: skai.gr

