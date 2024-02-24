Επεισοδιακή σύλληψη δύο νεαρών, λίγα λεπτά μετά από κλοπή που είχαν διαπράξει σε σπίτι στη Νέα Ιωνία, έγινε προχτές το μεσημέρι από αστυνομικούς της 'Αμεσης Δράσης.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο μετά από τηλεφώνημα στην 'Αμεση Δράση, εντόπισαν τους κλέφτες στην ταράτσα του σπιτιού, όπου τους απομόνωναν και τους συνέλαβαν.

Πρόκειται για έναν 25χρονο και έναν 23χρονο, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφάλειας Νέας Ιωνίας, όπου διαπιστώθηκε ότι νωρίτερα είχαν διαπράξει κλοπή και από άλλο σπίτι στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Μετά από έρευνα στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αφαιρεθέντα κοσμήματα από τις δύο οικίες ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.