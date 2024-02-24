Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική δράση του Δήμου Αθηναίων και συγκεκριμένα της Δ/νσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης, με θέμα την Οικιακή Συλλογή Βιοαποβλήτων, στην πλατεία της Λαμπρινής στα Πατήσια.

Παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων, περισσότεροι από 600 κάτοικοι παρέλαβαν του μικρούς οικιακούς καφέ κάδους και ενημερώθηκαν αναλυτικά για την οικιακή συλλογή βιοαποβλήτων.

Στις δηλώσεις του ο Χάρης Δούκας σημείωσε: "Περισσότερα από 1.600 νοικοκυριά έχουν ενημερωθεί ήδη για τη δράση μας. Παρέχουμε στους πολίτες χρήσιμες πληροφορίες για το πώς ανακυκλώνουμε τα οργανικά απόβλητα. Εάν μπορέσουμε να αυξήσουμε σημαντικά την ανακύκλωση στα οργανικά απόβλητα και να φτάσουμε στο 50%, τότε θα εξοικονομήσουμε πάνω 2,5 εκ. ευρώ τον χρόνο. Εκατοντάδες συμπολίτες μας έχουν έρθει εδώ από το πρωί. Έχουν πάρει τους μικρούς καφέ κάδους, έχουν πάρει τις βιοδιασπώμενες σακούλες. Ξεκινάμε δυναμικά την προσπάθεια για ανακύκλωση. Η πράσινη Αθήνα αρχίζει τώρα".

Η αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Ρωξάνη Μπέη υπογράμμισε: "Είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα που προχωράει σε συνεργασία με τους διαχειριστές των πολυκατοικιών της περιοχής. Εγώ και ο Δήμαρχος τους ευχαριστούμε. Πιστεύουμε πως από τη στιγμή που αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα είχε επιτυχία στο πέμπτο διαμέρισμα, μπορεί να λειτουργήσει και στις υπόλοιπες γειτονιές. Είναι πολύ αισιόδοξο το μήνυμα σήμερα".

Συνολικά 220 πολυκατοικίες και 1600 διαμερίσματα έχουν ήδη ενημερωθεί για το νέο Πρόγραμμα Οικιακής Συλλογής Βιοαποβλήτων, ενώ στη σημερινή δράση μοιράστηκαν 1100 οικιακοί καφέ κάδοι 10lt (μικρά καφέ καδάκια) και 4.000 βιοαποδομήσιμες σακούλες.

Οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνατότητα να δηλώσουν τη διεύθυνση κατοικίας τους, ώστε σύντομα ο Δήμος να πραγματοποιήσει ενημερωτική επίσκεψη στα σπίτια τους.

Το δίκτυο των καφέ κάδων διευρύνεται συνεχώς. Συγκεκριμένα, σήμερα περίπου 700 καφέ κάδοι εξυπηρετούν καθημερινά 108 supermarkets, 55 ξενοδοχεία, 411 καταστήματα ΚΥΕ, 19 νοσοκομεία, 13 λαϊκές αγορές, 6 στρατόπεδα, κλπ.

Ο μεγαλύτερος στόχος είναι τώρα η επέκταση του δικτύου των καφέ κάδων στις οικίες του Δήμου Αθηναίων, ώστε να δημιουργηθούν πράσινες γειτονιές σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

