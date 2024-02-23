Χειροπέδες σε τέσσερις νεαρούς, ηλικίας 19 και 20 ετών, οι οποίοι με τη χρήση τρισδιάστατου εκτυπωτή (3Dprinter), σχεδίαζαν, κατασκεύαζαν και στη συνέχεια πωλούσαν όπλα, πέρασε η ΕΛΑΣ.

Η ΕΛΑΣ προχώρησε στην εξάρθρωση της οργάνωσης σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποίησε την Τετάρτη, σχηματίζοντας κατά των νεαρών δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και κατασκευή, κατοχή και εμπορία- διάθεση όπλων.

Τα όπλα που κατασκεύαζε η συμμορία νεαρών με τη βοήθεια του 3D prider

Σύμφωνα με την αστυνομία, από τον μήνα Δεκέμβριο του 2023, η συμμορία διακινούσε κάνναβης στη Σάμο , ενώ παράλληλα κατείχαν όπλα κρότου- λάμψης, τα οποία στη συνέχεια μετέτρεπαν σε λειτουργικά πυροβόλα, καθώς επίσης παρήγαγαν- κατασκεύαζαν πυροβόλα όπλα, χρησιμοποιώντας τρισδιάστατο εκτυπωτή (3Dprinter).

Ειδικότερα, όπως προέκυψε μετά από πολύμηνη έρευνα, οι κατηγορούμενοι αφού είχαν προμηθευτεί 3Dεκτυπωτή, τον οποίο είχαν εγκαταστήσει στο σπίτι του ενός μέλους της οργάνωσης και έχοντας την απαραίτητη γνώση της συγκεκριμένης τεχνολογίας, προέβαιναν στην παραγωγή- εκτύπωση είτε αυτοτελών όπλων, είτε ουσιωδών ανταλλακτικών και μερών αυτών, ενώ παράλληλα είχαν προμηθευτεί -2- πιστόλια κρότου λάμψης, με σκοπό την μετατροπή τους σε ενεργά πυροβόλα όπλα και την πώλησή τους σε ενδιαφερόμενους αγοραστές.

Μάλιστα, τα μέλη της συμμορίας, με τη χρήση του εξοπλισμού, είχαν κατασκευάσει τρισδιάστατη εκτυπωμένη ημιαυτόματη καραμπίνα, η οποία αποτελεί νέα μορφή οπλισμού.

Επιπλέον, οι κατηγορούμενοι προμηθεύονταν από άγνωστα άτομα ποσότητες ναρκωτικών ουσιών- ακατέργαστης κάνναβης, μέρος της οποίας αποθήκευαν για προσωπική χρήση, ενώ την υπόλοιπη την διακινούσαν σε τρίτα άτομα που διέμεναν στη Σάμο έναντι συμφωνηθέντος αντιτίμου, με σκοπό τον πορισμό παράνομου οικονομικού οφέλους και την περαιτέρω συνέχιση της δράσης τους.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

εκτυπωτής τρισδιάστατων εκτυπώσεων (3Dprinter) με το τροφοδοτικό καλωδίου και των εξαρτημάτων του,

5- φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

4- καρούλια που περιείχαν αναλώσιμο υλικό - πρώτη ύλη του εκτυπωτή τρισδιάστατων εκτυπώσεων (3Dprinter),

πλαστική πιστολοειδής λαβή ημιαυτόματου όπλου,

πλαστικός γεμιστήρας για ημιαυτόματο όπλο,

6- φορητά μέσα αποθήκευσης, το ένα εκ των οποίων συνδεδεμένο με τον εκτυπωτή τρισδιάστατων εκτυπώσεων (3Dprinter),

2- αναδιπλούμενοι σουγιάδες,

6- κινητά τηλέφωνα,

5- σκληροί δίσκοι,

2- πιστόλια κρότου με -2- γεμιστήρες, εκ των οποίων το ένα χωρίς το πλαστικό μέρος της λαβής του,

4- πλαστικά μέρη λαβής όπλου,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

2- μεταλλικοί τρίφτες κάνναβης,

πλαστικός κορμός με μηχανισμό σκανδάλης ημιαυτόματου όπλου και

πλαστικό κλείστρο με κάννη ημιαυτόματου όπλου.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στη αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Πηγή: skai.gr

