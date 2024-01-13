Συνάντηση εργασίας με την Ειδική Γραμματέα για τα Ζώα Συντροφιάς Μάρσα Δημοπούλου πραγματοποίησε ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Εκτροφέων Σκύλων Ελλάδος εκπροσωπούμενος από τον πρόεδρό του Θεοδόση Παπανδρέου και τον ΓΓ Κωνσταντίνο Κωνσταντάκη με αντικείμενο την εφαρμογή του ν. 4830.2021.

Ο ΣΕΕΣΕ κατέθεσε υπόμνημα 51 σελίδων με τα κύρια προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του νόμου και ανέλυσε στην κα Δημοπούλου τις άμεσα υλοποιήσιμες προτάσεις του για την αντιμετώπισή τους. «Είναι πολλά υποσχόμενο το γεγονός πως στη συνάντηση κυριάρχησε φιλικό κλίμα με την κα Δημοπούλου και τους συνεργάτες της να αποδεικνύουν πως δεν λειτουργούν με παρωπίδες αλλά αντιθέτως έχουν διάθεση συνεργασίας για την επίλυση των ουσιαστικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η εφαρμογή του νόμου. Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε και η αναγνώριση της συμβολής της ηθικής ερασιτεχνικής εκτροφής. Επί περίπου τρεις ώρες τέθηκαν και από τις δύο πλευρές τα κρίσιμα ζητήματα και προτάθηκαν λύσεις που μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε για μια καλύτερη μέρα στην ερασιτεχνική εκτροφή» δήλωσε μετά τη συνάντηση ο πρόεδρος του ΣΕΕΣΕ Θεοδόσης Παπανδρέου.

Στη συνάντηση εργασίας κυριάρχησαν τα ζητήματα του DNA, του υπομητρώου Ερασιτεχνών Εκτροφέων Σκύλων, της ανάγκης να αναγνωριστεί από τον νόμο το pedigree και να καθοριστεί ως απαραίτητος όρος για την αναγνώριση της καθαροαιμίας, ενώ με το υπόμνημα επισημάνθηκε η αστοχία του νόμου να μην εξαιρεί τις ελληνικές φυλές-μέσα από ένα σαφές πλαίσιο- από την υποχρέωση πληρωμής παραβόλου. Αναφορικά με το DNA o ΣΕΕΣΕ ξεκαθάρισε πως είναι επιτακτική η ανάγκη να αναγνωριστούν τα τεστ που ήδη έχουν γίνει σε αναγνωρισμένα εργαστήρια του εξωτερικού απαλλάσσοντας τους ιδιοκτήτες από το ανάλογο κόστος όπως επίσης να υιοθετήσει το Εργαστήριο τα Διεθνή Πρότυπα παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους εκτροφείς οι οποίοι πραγματοποιούν γονιδιακές εξετάσεις στα ζώα τους καταβάλλοντας εκατοντάδες ευρώ. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο αυξημένο κόστος που καλείται κάθε ιδιοκτήτης να καταβάλλει καθώς αυτό διαμορφώνεται στην πραγματικότητα στα 200 ευρώ περίπου και όχι 150 όπως ο νόμος ορίζει διότι δεν έχει υπολογιστεί το κόστος της επίσκεψης στον κτηνίατρο. Αυτό δημιουργεί ανυπέρβλητες δυσκολίες στους ιδιοκτήτες πολλών ζώων.

Ο πρόεδρος του ΣΕΕΣΕ Θεοδόσης Παπανδρέου μετέφερε παλαιότερη συζήτηση με τον σήμερα ΑΝΥΠΕΣ Θοδωρή Λιβάνιο ο οποίος και είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας χρηματοδοτικού εργαλείου. Σε ότι αφορά το pedigree δόθηκαν διευκρινίσεις για την αξία του αλλά και την εγκυρότητά του απαντώντας στα εύλογα ερωτήματα των συνεργατών της κας Δημοπούλου και εξηγώντας πως αποτελεί ισχυρή ασφαλιστική δικλείδα για την μείωση των παράνομων εισαγωγών αρχικά, τον περιορισμό των back yard breeders και εν τέλει την μείωση των αδεσπότων. Οπως μεταφέρθηκε στους εκπροσώπους του ΣΕΕΣΕ, το υπομητρώο για τους ερασιτέχνες εκτροφείς θα τεθεί σε λειτουργία τον Ιούνιο ή Ιούλιο ενώ συμφωνήθηκε περαιτέρω συνεργασία για τα τελικά πεδία που αυτό θα περιλαμβάνει.

Η κα Δημοπούλου ξεκαθάρισε με κατηγορηματικό τρόπο ότι η καθυστέρηση σε καμία περίπτωση δεν θέτει ζήτημα παρανομίας των ερασιτέχνων εκτροφέων εφόσον τηρείται το πλαίσιο που ορίζει ο νόμος. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε άριστο και φιλικό κλίμα με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στα ουσιώδη και την κα Δημοπούλου να προτάσσει το θέμα του DNA, του pedigree αλλά και λοιπών διευκρινίσεων που απαιτούνται για την ομαλή εφαρμογή του νόμου.

