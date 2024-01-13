Με τη βοήθεια ιδιώτη δύτη συνεχίζονται, για 9η ημέρα, οι έρευνες για τον 31χρονο Μπάμπη στο Μεσολόγγι. Σύμφωνα με το Tempo24.News oι αρχές εστιάζουν σήμερα στην περιοχή του πρώην ΤΕΙ.

Mετά από αίτημα της μητέρας του 31χρονου αγνοούμενου στις έρευνες συμμετέχει ιδιώτης δύτης, ο οποίος θα επικεντρωθεί κυρίως στον κάμπο του Ευηνοχωρίου, όπου υπάρχουν πολλοί βαλτότοποι και αρδευτικά κανάλια και οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας έχουν πιάσει τα τελευταία στίγματα του κινητού τηλεφώνου του αγνοούμενου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.