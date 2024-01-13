Λογαριασμός
Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση του 31χρονου στο Μεσολόγγι - Δύτης στις έρευνες για τον εντοπισμό του

Ο ιδιώτης δύτης συμμετέχει στις έρευνες έπειτα από αίτημα της μητέρας του 31χρονου αγνοούμενου

Με τη βοήθεια ιδιώτη δύτη συνεχίζονται, για 9η ημέρα, οι έρευνες για τον 31χρονο Μπάμπη στο Μεσολόγγι. Σύμφωνα με το Tempo24.News oι αρχές εστιάζουν σήμερα στην περιοχή του πρώην ΤΕΙ. 

Mετά από αίτημα της μητέρας του 31χρονου αγνοούμενου στις έρευνες συμμετέχει ιδιώτης δύτης, ο οποίος θα επικεντρωθεί κυρίως στον κάμπο του Ευηνοχωρίου, όπου υπάρχουν πολλοί βαλτότοποι και αρδευτικά κανάλια και οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας έχουν πιάσει τα τελευταία στίγματα του κινητού τηλεφώνου του αγνοούμενου.

