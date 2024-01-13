Στη σύλληψη ενός 27χρονου Έλληνα και μίας 28χρονης από την Αλβανία, οι οποίοι κατηγορούνται ότι αποτελούσαν σημαντικά στελέχη οργανωμένου κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Επιχειρησιακής Τακτικής και Δράσης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι συλληφθέντες είχαν ως «ρόλο» την παραλαβή εντός της ελληνικής επικράτειας, τη μεταφορά, απόκρυψη – αποθήκευση και διακίνηση ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης εντός της ελληνικής επικράτειας και συγκεκριμένα στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στην Πέμπτη, 11-01-2024 στην περιοχή του Φιλύρου Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τα δύο μέλη, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε χώρο (κάδους σκουπιδιών) όπου η 28χρονη εναπόθεσε ποσότητες κάνναβης, καθώς και σε δύο οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• Δέματα και νάιλον σακούλες που περιείχαν ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρος 66 κιλών και 646 γραμμαρίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο μεγαλύτερο μέρος των κατασχεθεισών ποσοτήτων είχαν χρησιμοποιηθεί ειδικά αποσμητικά κάλυψης οσμής ναρκωτικών ουσιών και

• Τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν για τις παράνομες συναλλαγές τους και ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν για τη μεταφορά των ναρκωτικών.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

