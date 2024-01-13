Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού για τη μεταφορά μεταναστών που έφτασαν τα ξημερώματα στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου. Πρόκειται για μεταλλικό πλοιάριο που σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατέπλευσε στο αλιευτικό καταφύγιο των Καλών Λιμένων, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, με 117 επιβαίνοντες ανάμεσά τους δύο γυναίκες και περίπου 30 ανήλικοι από 10 έως 17 ετών.

Επί τόπου βρίσκονται εκτός από Λιμενικούς και Αστυνομικοί ενώ σε συνεννόηση με τον Δήμο Φαιστού οργανώνεται η μεταφορά τους στο Ηράκλειο με λεωφορεία, όπου θα φιλοξενηθούν στην αίθουσα των λιμενεργατών του ΟΛΗ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλοι είναι καλά στην υγεία τους και δεν χρειάστηκε η διακομιδή κάποιου στο νοσοκομείο.

Κατά δήλωσή τους προέρχονται από το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν, τη Συρία και την Αίγυπτο.

