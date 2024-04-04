Ελεύθερος με την επιβολή 800 χιλιάδων ευρώ και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, αφέθηκε μετά την απολογία του στην Ευρωπαία Ανακρίτρια, άλλος ένας κατηγορούμενος για την σύμβαση 717 της ΕΡΓΟΣΕ.

Είναι το όγδοο στέλεχος της ΕΡΓΟΣΕ που έδωσε απολογία για την υπόθεση στη δικαστική λειτουργό για σοβαρές κατηγορίες που αφορούν τη μη ολοκλήρωση κρίσιμων έργων στο σιδηροδρομικό δίκτυο, χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Σε λίγες ημέρες αναμένεται πως θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία απολογιών από τις κατηγορουμένους της ΕΡΓΟΣΕ και ενώπιον της Ανακρίτριας θα βρεθούν οι υπόλοιποι εννέα υπόλογοι για την επίμαχη σύμβαση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

