Στην Ελλάδα εκδόθηκε χθες από την Βρετανία η πρωταγωνίστρια του παραδικαστικού κυκλώματος Αντωνία Ηλία, η οποία φυγοδικεί από το 2005 στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Αγγλία. Επί 19 χρόνια πετύχαινε να μπλοκάρει συνεχώς την έκδοσή της στην Ελλάδα.

Συνοδεία αστυνομικών έφθασε χθες το βράδυ με αεροπλάνο στο Ελευθέριος Βενιζέλος και παραδόθηκε επίσημα στις ελληνικές αρχές.

Η Αντωνία Ηλία έχει καταδικαστεί ομόφωνα από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων σε κάθειρξη 13 ετών για τη συμμετοχή της στο λεγόμενο παραδικαστικό κύκλωμα και συγκεκριμένα καταδικάστηκε για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Η πρώην ανακρίτρια αρχικά το 2005 διέφυγε στο εξωτερικό και στη συνέχεια συνελήφθη και φυλακίστηκε τον Μάιο του 2011 από τις βρετανικές αρχές.

Αποφυλακίστηκε τον Δεκέμβριο του 2012 με περιοριστικούς όρους και φορώντας βραχιολάκι. Παρ΄ όλα αυτά, κατάφερε να καθυστερεί μέχρι και σήμερα την επιστροφή της στην Ελλάδα, ζητώντας πολιτικό άσυλο από τις βρετανικές αρχές.

Θα οδηγηθεί στις φυλακές Ελαιώνα

Η πρώην δικαστικός, οδηγήθηκε σήμερα αρχικά στον εισαγγελέα Εκδόσεων για τη διαδικασία της επικύρωσης του εντάλματος σύλληψης που έχει εκδοθεί από τη χώρα μας και ακολούθως ενώπιον του εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών. Η Αντωνία Ηλία αμέσως μετά την έκδοση του φυλακιστηρίου θα οδηγηθεί στις φυλακές Ελαιώνα Θήβας για να εκτίσει την ποινή της.

Η πρώην δικαστικός καταδικάστηκε αμετάκλητα το 2022 με απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, σε κάθειρξη 13 ετών για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Η ίδια αμφισβητεί τη νομιμότητα της διαδικασίας που την καταδίκασε σε πρώτο και δεύτερο βαθμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες η χθεσινή ήταν η έκτη φορά που αστυνομικό κλιμάκιο ταξίδεψε στην Αγγλία για να φέρει στην Ελλάδα τη φυγόποινη πρώην ανακρίτρια. Τις προηγούμενες πέντε φορές η πρώην δικαστικός είχε πετύχει να μην εκδοθεί επικαλούμενη προβλήματα υγείας είτε διατυπώνοντας αντιρρήσεις στη διαδικασία έκδοσης της.

Έτσι χθες, όπως αναφέρουν πληροφορίες, στη Βρετανία ταξίδεψε μαζί με δύο αστυνομικούς και γιατρός, καθώς η φυγόποινη πρώην δικαστής φέρεται να είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο της Βρετανικής πρωτεύουσας. Η έκδοση ωστόσο ολοκληρώθηκε καθώς το νοσοκομείο προχώρησε σε χορήγηση εξιτηρίου οπότε το κλιμάκιο από την Ελλάδα την παρέλαβε και οδήγησε στο αεροδρόμιο.

H υπόθεση διαφθοράς εντός του δικαστικού σώματος που αποκαλύφθηκε το 2005, έφθασε στο ακροατήριο με κατηγορούμενους, δικαστές, δικηγόρους, έναν κληρικό και άλλα πρόσωπα, οι οποίοι αντιμέτωποι με σοβαρά αδικήματα, θεωρήθηκαν μέλη κυκλώματος που έναντι αμοιβής εξασφάλιζε ευνοϊκές αποφάσεις σε κατηγορουμένους. Στην πορεία η πλειονότητα των κατηγορουμένων αθωώθηκε σε δεύτερο βαθμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

