Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκε στον σύντροφό της με ψαλίδι

Στον εμπρησμό σπιτιού κατέληξε ο καβγάς ανάμεσα σε ζευγάρι στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, ενώ οι δύο πρωταγωνιστές του επεισοδίου - μία 53χρονη και ο 47χρονος σύντροφός της - συνελήφθησαν και παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο, όπου θα κληθούν να λύσουν αύριο τις διαφορές τους, καθώς οι δικαστές ανέβαλαν την υπόθεση διατηρώντας παράλληλα την κράτησή τους.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το περιστατικό εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα στο σπίτι του 47χρονου.

Η γυναίκα κατηγορείται ότι προκάλεσε σωματικές βλάβες στον σύντροφό της, κρατώντας ένα ψαλίδι και ένα σπασμένο γυαλί και εκείνος αντέδρασε χτυπώντας την.

Ακολούθως, κατά τη δικογραφία, η γυναίκα έβαλε φωτιά σε μία στοίβα από ρούχα με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές φθορές στο σπίτι.

Ο καβγάς τους συνεχίστηκε και μέσα στη δικαστική αίθουσα με τον 47χρονο να εκτοξεύει απειλές εναντίον της συγκατηγορούμενής του.

«Άστεγη είναι, εγώ την πήρα σπίτι. Δεν έχω πού να κοιμηθώ, δεν έχω ρούχα, μου έκαψε το σπίτι. Πήρε ένα γυαλί και πήγε να με μαχαιρώσει» είπε ο κατηγορούμενος απευθυνόμενος στο δικαστήριο, με την 53χρονη να απαντάει πως «λέει ψέματα».

Η εισαγγελέας απήγγειλε δίωξη σε βάρος της γυναίκας για εμπρησμό, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία, ενώ ο άντρας διώκεται για ενδοοικογενειακή απειλή και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.