Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της σύλληψης ενός εκ των στρατιωτικών που φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον πέντε υποθέσεις βομβιστικών επιθέσεων φέρνει στη δημοσιότητα το skai.gr

Η κινηματογραφική σύλληψη έγινε έξω από το σπίτι του στρατιωτικού στην Παλλήνη και όπως φαίνεται στο βίντεο, άντρες της ασφαλείας με πολιτικά τρέχουν μόλις τον βλέπουν, τον αιφνιδιάζουν και του φοράνε χειροπέδες.

Και οι έξι συλληφθέντες προφυλακίστηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο από τη σύλληψη:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η εμπλοκή των συλληφθέντων αφορά τις εξής πέντε υποθέσεις:

1)αποστολή παγιδευμένου με εκρηκτική ύλη φακέλου στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ο οποίος βρέθηκε την 12-02-2024,

2) έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε υποκατάστημα τράπεζας στα Πετράλωνα την 25-01-2024,

3) έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού την 13-11-2023 σε κτιριακό συγκρότημα στην Κηφισιά, όπου στεγάζεται εταιρεία,

4) ρίψη χειροβομβίδας την 08-07-2023 σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας σωφρονιστικού υπαλλήλου, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στο Χαϊδάρι και

5) ρίψη χειροβομβίδας και έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού την 24-06-2023 σε αυλή οικίας στη Λάρισα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.