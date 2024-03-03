Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι έξι συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον πέντε υποθέσεις βομβιστικών επιθέσεων, ανάμεσά τους η τοποθέτηση βόμβας σε τράπεζα των Πετραλώνων και η αποστολή φακέλου με εκρηκτικό μηχανισμό στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Νωρίτερα, οι έξι εμπλεκόμενοι είχαν περάσει το κατώφλι της ανακρίτριας, η οποία, με τη σύμφωνη γνώμη και του εισαγγελέα, διέταξε την προσωρινή τους κράτηση.

Άλλα τέσσερα άτομα εμπλέκονται στην υπόθεση της νεοεμφανιζόμενης τρομοκρατικής ομάδας «Σύμπραξη Εκδίκησης», τα οποία ωστόσο είναι ήδη έγκλειστα σε σωφρονιστικά ιδρύματα για διάφορα ποινικά αδικήματα.

Σύμφωνα με τη δίωξη που ασκήθηκε στους έξι συλληφθέντες, κατηγορούνται κατά περίπτωση για τα κακουργήματα:

-της διεύθυνσης, ένταξης και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης,

-τρομοκρατικής πράξης απόπειρας ανθρωποκτονίας,

-τρομοκρατικής πράξης έκρηξης κατ’ εξακολούθηση τετελεσμένη και σε απόπειρα,

-τρομοκρατικής πράξης κατασκευής, κατοχής και προμήθειας εκρηκτικών,

-τρομοκρατικής πράξης διακεκριμένης οπλοκατοχής και

-τρομοκρατικής πράξης διακεκριμένης φθοράς.

Επίσης κατά περίπτωση διώκονται και για τα πλημμελήματα της υποστήριξης τρομοκρατικής οργάνωσης, υποκίνησης σε τέλεση τρομοκρατικής πράξης, παράνομης βίας κατά δικαστικών λειτουργών, παράνομης οπλοκατοχής και παράνομης οπλοκατοχής κυνηγετικού όπλου και παράνομης κατοχής ναρκωτικών ουσιών προς ίδιαν χρήση.

Η εμπλοκή των συλληφθέντων αφορά τις εξής πέντε υποθέσεις:

1)αποστολή παγιδευμένου με εκρηκτική ύλη φακέλου στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ο οποίος βρέθηκε την 12-02-2024,

2) έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε υποκατάστημα τράπεζας στα Πετράλωνα την 25-01-2024,

3) έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού την 13-11-2023 σε κτιριακό συγκρότημα στην Κηφισιά, όπου στεγάζεται εταιρεία,

4) ρίψη χειροβομβίδας την 08-07-2023 σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας σωφρονιστικού υπαλλήλου, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στο Χαϊδάρι και

5) ρίψη χειροβομβίδας και έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού την 24-06-2023 σε αυλή οικίας στη Λάρισα.

