Στο Δρέπανο Αργολίδας βρέθηκε το πρωί της Κυριακής, 3 Μαρτίου 2024, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, συνοδευόμενος από τον βουλευτή του κόμματος στον νομό, Γιώργο Γαβρήλο.

Ειδικότερα, ο κ. Κασσελάκης και ο σύντροφός του,Τάιλερ Μακμπέθ, επισκέφθηκαν τη «2η Γιορτή Μανταρινιού», περιηγήθηκαν σε περίπτερα με τα τοπικά προϊόντα που έχουν ως βάση το φημισμένο μανταρίνι της περιοχής, ενώ κάτοικος της περιοχής του χάρισε τη «Σελήνη», ένα πανέμορφο άλογο μόλις 2 ετών.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο κ. Κασσελάκης απηύθυνε χαιρετισμό, ενώ συνομίλησε με αγρότες παραγωγούς και άκουσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καλλιέργεια του μανταρινιού και των πορτοκαλιών.

«Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ θα είμαστε δίπλα τους, στήριγμά τους. Αλλάζουμε, διευρυνόμαστε. Και θα εργαστούμε για να μπορέσει η περιφέρεια να αναγεννηθεί. Στο τέλος της γιορτής με περίμενε μια ευχάριστη έκπληξη. Μια βόλτα με τη…Σελήνη!», έγραψε στην ανάρτησή του ο κ. Κασσελάκης, ο οποίος έκανε βόλτα με το άλογο και έδειχνε ενθουσιασμένος.

Πολλοί ήταν οι πολίτες που θέλησαν να φωτογραφηθούν με τον Στέφανο Κασσελάκη, τον Τάιλερ Μακμπέθ που τον συνόδευε, αλλά και το σκυλάκι τους, τη Φάρλεϊ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.