Ανησυχία στους κατοίκους της Κεφαλονιάς έχει προκαλέσει η έντονη σεισμική δραστηριότητα το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, την Κυριακή μέσα σε 1,5 ώρα, από τις 3:35μ.μ. έως και τις 5:03μ.μ. έχουν καταγραφεί 8 σεισμικές δονήσεις, η μεγαλύτερη από τις οποίες ήταν 3,5 βαθμοι της κλίμακας Ρίχτερ.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο σεισμολόγος και Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Γεράσιμος Παπαδόπουλος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να είναι προσεισμοί, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Η σεισμική δραστηριότητα στην Κεφαλονιά ξεκίνησε στις 27 Φεβρουαρίου αλλά εντάθηκε σήμερα. Παρακολουθούμε την εξελισσόμενη σεισμική δραστηριότητα. Υπάρχουν δύο δυνατότητες σε τέτοιες περιπτώσεις που εξετάζουμε. Μία να είναι αυτό που ονομάζουμε «σμηνοσειρά», δηλαδή σχετικώς μικρά μεγέθη που είναι περίπου ίδια μεταξύ τους 3,5, 3,4, 3,3 Ρίχτερ, όπως είναι η τρέχουσα περίπτωση και η δεύτερη, η πιο επικίνδυνη, να είναι προσεισμοί. Δεν είμαι υπέρ της δεύτερης άποψης».

