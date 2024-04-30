Ρεπορτάζ, Μάκης Συνοδινός

Χειροπέδες σε τέσσερα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην έκρηξη που σημειώθηκε στις 8 Μαρτίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον Πειραιά - αλλά και την έκρηξη σε κάβα στην Καλλιθέα στις 11 Μαρτίου (κεντρική φωτογραφία) πέρασαν αστυνομικοί του τμήματος εκβιαστών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές οι τέσσερεις συλληφθέντες κατηγορούνται κατά περίπτωση για αντίσταση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών και καταδικαστικές αποφάσεις, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθη ακόμη ένα άτομο για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Πηγή: skai.gr

