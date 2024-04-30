Ουρές σχηματίζουν στο λιμάνι από το πρωί της Μεγάλης Τρίτης, οι Αθηναίοι που σπεύδουν να φύγουν για τα νησιά από τον Πειραιά προκειμένου να προλάβουν την αυριανή απεργία της ΠΝΟ.

Σημειώνεται ότι η ΠΝΟ δε μεταφέρει την αργίας της Πρωτομαγιάς την Τρίτη του Πάσχα με αποτέλεσμα να υπάρχουν αλλαγές στα δρομολόγια.

Σημειώνεται ότι αρκετές ακτοπλοϊκές εταιρείες προκειμένου να ανταποκριθούν στη μεγάλη ζήτηση και να μην δημιουργηθεί μεγάλο κομφούζιο εξαιτίας της απεργίας, έχουν προγραμματίσει δρομολόγια τα μεσάνυχτα της Μεγάλης Τετάρτης προς Πέμπτη από Πειραιά και Ραφήνα, όταν και λήγει η απεργία.

Να σημειωθεί ότι κανονικά θα γίνουν τα δρομολόγια των πλοίων της Τρίτη 7 Μαΐου.

