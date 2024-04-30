Σκρέκας στον ΣΚΑΪ: Το αρνί στο «καλάθι του Πάσχα» πωλείται 10 ευρώ

Για την ακρίβεια και την τιμή του αρνιού μίλησε στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας.

«Στόχος ήταν να δώσουμε τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να πάρουν το αρνί σε προσιτές τιμές. Αυτήν τη στιγμή στο πασχαλινό καλάθι το αρνί πωλείται σε τιμές κάτω των 10 ευρώ» ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Ακολούθως ο ίδιος πρόσθεσε ότι «στόχος μας ήταν να μπορεί ο καταναλωτής να επιλέξει αν θέλει να προμηθευτεί το αρνί του από τον κρεοπώλη του ή αν κάποιος που θέλει να το προμηθευτεί σε χαμηλότερη τιμή μπορεί να το κάνει με το πασχαλινό καλάθι».

Ερωτηθείς για τα παράπονα που εκφράζουν οι παραγωγοί σχετικά με τις χαμηλές τιμές τις οποίες πωλούν τα προϊόντα τους, ο κ. Σκρέκας εξήγησε ότι «οι τιμές των παραγωγών ήταν ελαφρά υψηλότερες από τον προηγούμενο χρόνο και αυτό που θέλαμε ήταν να συμπιέσουμε την τιμή των μεσαζόντων και τελικά να βγει το αρνί στο καλάθι του σούπερ μάρκετ σε τιμές προσιτές».

Για το ζήτημα της ποιότητας του αρνιού, ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι «ο καταναλωτής κατευθύνεται εκεί που εμπιστεύεται, απάντησε. Ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει. Έλεγχοι διενεργούνται από τον ΕΦΕΤ, από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε όλη την αγορά για να αποτραπεί το φαινόμενο των ελληνοποιήσεων. Ελέγχουμε την αγορά και δεν εφησυχάζουμε».

«Ανακοινώσαμε και δημοσιεύσαμε τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο καλάθι και είδαμε ότι είναι στην ίδια τιμή ή και σε χαμηλότερη με το προηγούμενο Πάσχα. Στόχος της κυβέρνησης είναι να αποκλιμακώσει τον πληθωρισμό και να μειώσει την ακρίβεια. Δεν έχουμε πάει εκεί που θέλουμε αλλά βλέπουμε αποκλιμάκωση» πρόσθεσε.

Αναφερθείς στα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι «οι προσπάθειες για την αποκλιμάκωση συνίσταται σε τρεις προσπάθειες: στην αύξηση των μισθών, στους ελέγχους και στην τόνωση του ανταγωνισμού με ένα ψηφιακό εργαλείο που είναι η πλατφόρμα ekatanalotis».

Ειδικότερα, για την ψηφιακή πλατφόρμα ekatanalotis , ο κ Σκρέκας είπε ότι «την εμπλουτίσαμε με 3.000 προϊόντα που βρίσκονται στο super market. Η πλατφόρμα είναι λειτουργική και ο καταναλωτής μπορεί να βλέπει τις τιμές σε διαφορετικά super market. Με αυτό το εργαλείο δίνουμε τη δυνατότητα στον καταναλωτή να δημιουργήσει το καλάθι του πριν βγει από το σπίτι του και αυτό τονώνει και τον ανταγωνισμό».

Για το ζήτημα του πληθωρισμού ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε «ο γενικός δείκτης του πληθωρισμού στην Ελλάδα από το 2019 μέχρι σήμερα είναι 15,1, τον χαμηλότερο πληθωρισμό σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι στο 30%, δηλαδή στον μέσο όρο της Ευρώπης. Έχουμε πάρει μια σειρά από μέτρα» ενώ πρόσθεσε ότι τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε επιχειρήσεις εισπράττονται.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.