Έκρηξη βόμβας σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα σε κάβα ποτών στην Καλλιθέα, στην οδό, Αλεξάνδρου Πάντου 7.
Από την έκρηξη προκλήθηκαν μεγάλες υλικές ζημιές στο κατάστημα, σε 8 σταθμευμένα οχήματα καθώς και σε διαμερίσματα της περιοχής.
Από την έρευνα που πραγματοποίησε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) εντόπισε εκρηκτική ύλη, πυραγωγό φυτίλι, καθώς και έναν πυροκροτητή ενώ στο σημείο της έκρηξης δημιουργήθηκε κρατήρας βάθους 40 εκατοστών.
Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Ασφάλειας Αττικής
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.