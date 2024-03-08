Ισχυρή έκρηξη τα ξημερώματα σε βενζινάδικο στον Πειραιά

Ισχυρή έκρηξη βόμβας σημειώθηκε στις 03:20 τα ξημερώματα σε χώρο στάθμευσης σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον Πειραιά στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση.

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση και στους γύρω δρόμους.

Στο σημείο βρίσκονται ειδικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της Ελληνικής Αστυνομίας και ερευνούν τα υπολείμματα από την έκρηξη προκειμένου να εξακριβώσουν το είδος της βόμβας αλλά και να εντοπίσουν τυχόν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στους δράστες.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές τόσο στο πρατήριο όσο και σε οχήματα.

Πηγή: skai.gr

