Συλλήψεις για εκρηκτικά: Η ΕΛ.ΑΣ εξετάζει την εμπλοκή των τεσσάρων σε εμπόριο όπλων

Εμπόριο όπλων και εκρηκτικών για λογαριασμό ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος εξετάζουν τα στελέχη του Τμήματος Εκβιαστών για τους τέσσερις κατηγορούμενους, δηλαδή του 45χρονου καταδικασμένου μέλους των «Πυρήνων της Φωτιάς», του πορτιέρη και των δυο ΟΥΚαδων που αφέθηκαν ελέυθεροι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Σπυρόπουλου στον ΣΚΑΙ, οι αρμόδιοι αξιωματικοί συνεχίζουν και επιμένουν να υποστηρίζουν ότι ενδεχομένως αναμενόταν ένα ισχυρό και άμεσο χτύπημα χωρίς όμως να μπορούν να προσδιορίσουν προς το παρόν τον στόχο. Δεν αποκλείουν να σχετιζόταν με την επικυριαρχία για το λαθρεμπόριο καυσίμων.

Σημειώνεται πως στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκεται το τετράδιο και τα κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων.

Υπενθυμίζεται πως ποινή φυλάκισης δύο ετών και ενός μήνα χωρίς αναστολή επιβλήθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας στο πρώην ηγετικό στέλεχος της "Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς". Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στις φυλακές να εκτίσει το σύνολο της ποινής.

Νωρίτερα του ασκήθηκε ποινική δίωξη για δύο πλημμελήματα. Πρόκειται για τα πλημμελήματα της παράβαση του νόμου περί όπλων και κατοχής ναρκωτικών δια ιδίαν χρήση. Σε βάρος του τέταρτου κατηγορούμενου, πορτιέρη, ασκήθηκε ποινική δίωξη για πλημμεληματική παράβαση του νόμου περί όπλων.

Πηγή: skai.gr

