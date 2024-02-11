Μεγάλη φωτιά στην Εύβοια- Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά στη Βόρεια Εύβοια.

H φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής, στην περιοχή Λιβάρι της Ιστιαίας και είναι σε εξέλιξη.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 22 άνδρες με 11 πυροσβεστικά οχήματα ενώ αναμένονται και ενισχύσεις από την Χαλκίδα.

«Οι φλόγες έχουν γεμίσει τον ουρανό στου Ασμήνιο», λέει κάτοικος της περιοχής στο evima.gr.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε απόψε σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Μαρίνα, του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, στην Ηλεία.

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 22 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και οκτώ οχήματα.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν το έργο της πυρόσβεσης.

ΑΠΕ- EVIMA

