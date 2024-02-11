Η Αστυνομία συνέλαβε έναν 35χρονο την ώρα που παραλάμβανε από κατάστημα εταιρείας ταχυμεταφορών στην περιοχή των Πατησίων ταχυδρομικά δέματα που περιείχαν 24 κιλά και 200 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, τα οποία είχαν εντοπιστεί προγενέστερα στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Η σύλληψη του 35χρονου έγινε το απόγευμα της Παρασκευής (9/2) στο πλαίσιο επιχείρησης «Ελεγχόμενης Παράδοσης» της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής και κατόπιν απόφασης του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών και έγκρισης του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.

Μετά την έρευνα στην οικία του 35χρονου, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 18 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 19 κιλά και 685 γραμμ. ακατέργαστη κάνναβη, ναρκωτικά χάπια και ηλεκτρονική ζυγαριά.

Εις βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, πλαστογραφία και πλαστογραφία πιστοποιητικών.

Ο 35χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό συνεργών του συνεχίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

