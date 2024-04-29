Meg Ryan: Αισθάνεται απελευθερωμένη στα 62 της

Η Meg Ryan μίλησε για το αίσθημα της «απελευθέρωσης» από τότε που έγινε 62 ετών, ενώ αποκάλυψε ότι σταμάτησε πλέον να προσπαθεί να ευχαριστεί τους ανθρώπους.

Η 62χρονη ηθοποιός - η οποία πρόσφατα έκανε μια κομψή εμφάνιση στα 68α βραβεία RNE Sant Jordi στη Βαρκελώνη - λέει ότι με την ηλικία έρχεται η ωριμότητα και η σοφία και τώρα αισθάνεται σίγουρη ότι μπορεί να λέει τη γνώμη της και να μοιράζεται τις απόψεις της για τον έρωτα, τη ζωή και τις σχέσεις.

Σε συνέντευξή της στο ιταλικό έντυπο «IO Donna», δήλωσε: «Εκτιμώ τα χρόνια μου, το λέω αυτό σοβαρά. Εκτιμώ την ηλικία μου. Για μένα, τώρα, είναι πιο σημαντικό να λες ξεκάθαρα αυτό που σκέφτεσαι παρά να ικανοποιείς τους άλλους και να προσπαθείς να τους κάνεις όλους ευτυχισμένους.

Αισθάνομαι σχεδόν απελευθερωμένη, επειδή είπα ορισμένα πράγματα και έκανα παρατηρήσεις σχετικά με την αγάπη και τις σχέσεις. Και επειδή προσπάθησα να είμαι ειλικρινής. Μπορώ επιτέλους να κοιτάξω πίσω και να είμαι ταυτόχρονα στο παρόν», επισήμανε η ηθοποιός.

Εξηγώντας τους λόγους της αποχής της για ένα διάστημα από την υποκριτική και το Χόλιγουντ η ίδια σημείωσε: «Χρειαζόμουν άλλες εμπειρίες, να γνωρίσω ανθρώπους εκτός της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Για τον λόγο αυτό μετακόμισα στη Νέα Υόρκη, μεγάλωσα την κόρη μου, Daisy, και στη συνέχεια άρχισα να ταξιδεύω, κυρίως σε μακρινές χώρες».

Η Ράιαν δήλωσε ότι η απομάκρυνση από τα φώτα της δημοσιότητας τη βοήθησε να δει τα πράγματα πιο καθαρά, καθώς έμαθε να εξισορροπεί την καριέρα με την οικογένειά της. «Είχα βαρεθεί και είμαι ευτυχής που έκανα αυτή την επιλογή και απομακρύνθηκα από αυτόν τον κόσμο: Έγινα ένας καλύτερος και πιο ενδιαφέρων άνθρωπος», κατέληξε.

