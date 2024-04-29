Janet Jackson: Ξεκινά περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη

Η Τζάνετ Τζάκσον ανακοίνωσε περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη το 2024. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, ηθοποιός και χορεύτρια στην περιοδεία της «Together Again» θα δώσει συναυλίες σε δέκα πόλεις φέτος ξεκινώντας από το Παρίσι όπου θα εμφανιστεί στο Accor Arena στις 25 Σεπτεμβρίου.

Στη συνέχεια θα ταξιδέψει στο Μπέρμιγχαμ, το Λονδίνο, τη Γλασκώβη και το Μάντσεστερ, προτού επιστρέψει στην ηπειρωτική Ευρώπη και θα κλείσει το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας της στο Ziggo Dome στο Άμστερνταμ στις 10 Οκτωβρίου.

Την Τζάνετ Τζάκσον θα συνοδεύει ο Γουάικλεφ Ζαν των Fugees σε όλες τις συναυλίες εκτός από του Λονδίνου.

Η περιοδεία θα προσφέρει στους θαυμαστές της την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την Τζάκσον να γιορτάζει την 50η επέτειό της στη μουσική βιομηχανία και να εστιάζει στα 35 χρόνια από το άλμπουμ της του 1989 «Rhythm Nation 1814».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

