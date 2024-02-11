Η φρεγάτα «Κανάρης» στην επιχείρηση Έρευνας και Διάσωσης νότια της Κρήτης

Η φρεγάτα «Κανάρης» τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 9 Φεβρουαρίου, ευρισκόμενη στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, στο πλαίσιο διεθνούς άσκησης διμερούς συνεργασίας του ΓΕΕΘΑ και μετά από αίτημα του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, συμμετείχε σε επιχείρηση Έρευνας και Διάσωσης, όπου εντόπισε ακυβέρνητη λέμβο με αριθμό αλλοδαπών επιβαινόντων, 46 ναυτικά μίλια νότια νήσου Κρήτης.

‘Οπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, στις 09:00 το πρωί του Σαββάτου 10 Φεβρουαρίου, ολοκληρώθηκε η μετεπιβίβαση 72 ατόμων (58 άνδρες και 14 ανήλικοι) επί της φρεγάτας.

Στη συνέχεια, το πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού μετέφερε τους διασωθέντες στον όρμο των Καλών Λιμένων, όπου με τη συνδρομή ναυαγοσωστικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής πραγματοποιήθηκε η ασφαλής αποβίβασή τους και ακολούθως η μεταφορά τους στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

