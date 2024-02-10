Η μυστική επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στα σπίτια των συλληφθέντων σε Αθήνα, Πειραιά και Πέραμα στέφθηκε με επιτυχία έπειτα από πληροφορίες που είχαν φτάσει στην υπηρεσία Εκβιαστών, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου στο ΣΚΑΪ.

Η κυρία Δημογλίδου επισήμανε πως προβληματίζει ιδιαίτερα την ΕΛ.ΑΣ η μεγάλη ποσότητα εκρηκτικής ύλης ΤΝΤ 2 κυτία που βρέθηκε μεταξύ άλλων καθώς επίσης και ακαριαίες θρυαλλίδες. «Θα πρέπει να φτάσουμε σε πληροφορίες στο που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα όπλα και τα εκρηκτικά» ανέφερε η κυρία Δημογλίδου χωρίς να αποκλείσει να εμπλέκονται οι συλληφθέντες σε πρόσφατες υποθέσεις ενώ ανοιχτό άφησε και το ενδεχόμενο να ετοίμαζαν μια νέα επίθεση.

Παράλληλα, δεν απέκλεισε να εμπλέκονται κι άλλα άτομα και να υπάρξουν και νέες συλλήψεις.

Επισήμανε επίσης, πως δυο από τους συλληφθέντες υπηρετούν στο πολεμικό ναυτικό ωστόσο, τόνισε ότι είναι «πολύ νωρίς να μιλήσουμε για σύνδεση των ατόμων αυτών με κάποιες υποθέσεις είτε τρομοκρατικά χτυπήματα είτε εκτελέσεις που έγιναν».



Πηγή: skai.gr

