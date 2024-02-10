«Πυρήνες της φωτιάς»: Ελεύθερα χωρίς όρους τα δύο μέλη των ΟΥΚ

Ελεύθεροι χωρίς όρους αφέθηκαν τα δύο μέλη της Μονάδας Υποβρύχιων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού με απόφαση του εισαγγελέα του Ναυτοδικειού.

Σε δήλωσή του ο συνήγορος των δυο κατηγορουμένων ανέφερε: «Μια «πολυδιαφημισμένη δικογραφία» ακόμη αποδείχθηκε «άνθρακες», καθώς αμφότεροι οι εντολείς μου μάχιμα στελέχη της πλέον επίλεκτης μονάδας του Ελληνικού Ναυτικού αφέθησαν ελεύθεροι σήμερα από την εισαγγελία Ναυτοδικείου Πειραιώς επειδή αποδείχτηκε ότι ουδεμία σχέση είχαν με τον έτερο συλληφθέντα όπως επίσης ουδεμία επικοινωνία είχαν με αυτόν. Ως εκ τούτου όλα τα σημερινά δημοσιεύματα περί δήθεν «συνεργασίας» ποινικών - τρομοκρατών «επικείμενου μεγάλου χτυπήματος, κ.λπ.» αποτελούν φαντασιοπληξίες και κακά σενάρια αποτυχημένων σκηνοθετών. Ευτυχώς που λειτουργοί της Δικαιοσύνης δεν αφήνουν τους αποτυχημένους σκηνοθέτες να υπαγορεύουν τις αποφάσεις τους».

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές κατηγορίες και θα διενεργηθεί περαιτέρω έρευνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

