Συναντήσαμε το νέο Audi Q6 e-tron στη Βιέννη

Ταξιδέψαμε στη Βιέννη και παρακολουθήσαμε από κοντά τόσο τις νέες και άκρως προηγμένες τεχνολογίες της Audi όσο και τη φρέσκια σχεδιαστική προσέγγιση της γερμανικής φίρμας. Παράλληλα, η Audi μάς παρουσίασε το ολοκαίνουργιο Q6 e-tron, το οποίο είναι το πρώτο μοντέλο που βασίζεται στην πλατφόρμα Premium Platform Electric (PPE). Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη της πλατφόρμας έγινε σε συνεργασία με την Porsche.

Στο Audi House of Progress συναντηθήκαμε με τον κ. Philippe Bornert, Product Marketing για το Q6 e-tron, ο οποίος μίλησε για το αυτοκινητο αλλά και το τι μπορούμε να περιμένουμε στο μέλλον.

Αναφορικά με το Audi Q6 e-tron, έχει μήκος 4,77 m, πλάτος 1,99 m, ύψος 1,65 m και μεταξόνιο 2.899 mm. Το ηλεκτρικό SUV προσφέρει άνετους χώρους για 5 επιβάτες και τις αποσκευές τους, με το πορτμπαγκάζ να έχει χωρητικότητα 526 λίτρα. Αν μάλιστα οι πλάτες της δεύτερης σειράς καθισμάτων πέσουν, ο χώρος για τις αποσκευές ανεβαίνει στα 1.529 L ενώ υπάρχουν επιπλέον 64 λίτρα κάτω από το καπό.

Μια μπαταρία ιόντων-λιθίου δίνει ρεύμα στο SUV που ζυγίζει 570 κιλά και αποτελείται από 12 modules, έχει χωρητητικότητα 100 kWh (94,9 kWh ωφέλιμη) και προσφέρει αυτονομία έως 625 km. Η φόρτιση μπορεί να γίνει με ισχύ έως 270 kW και αυτό σημαίνει ότι μέσα σε 10 λεπτά ταχυφόρτισης μπορεί να αποκτήσει αυτονομία 255 km.

Οι δύο ηλεκτροκινητήρες (ένας σε κάθε άξονα) αποδίδουν συνολικά 387 ίππους, με το 0-100 km/h σε 5,9 sec. και η τελική ταχύτητα φτάνει τα 210 χλμ./ώρα. Φυσικά στην γκάμα υπάρχει και η εκρηκτική έκδοση SQ6 e-tron με τους 517 ίππους (4,3 sec για το 0-100 km/h και 230 km/h τελική ταχύτητα).

Το νέο Audi Q6 e-tron των 387 ίππους είναι ήδη διαθέσιμο προς παραγγελία στην Ελλάδα, στην εξοπλιστική έκδοση Base, με αρχική τιμή τα 83.980 ευρώ. Τα πρώτα αυτοκίνητα αναμένονται στη χώρα μας μέσα στο καλοκαίρι.



Πηγή: skai.gr

