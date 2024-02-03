Συγχαρητήρια του Νίκου Ανδρουλάκη για την επιτυχία της Πλατανιώτη

Συγχαρητήρια για την επιτυχία της Ευαγγελίας Πλατανιώτη, έδωσε μέσω της ανάρτησή τους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.
Δείτε την ανάρτησή του
Συγχαρητήρια Ευαγγελία Πλατανιώτη. Σήκωσες την ελληνική σημαία στον υψηλότερο ιστό και μας έκανες περήφανους με τις χρυσές επιδόσεις σου. pic.twitter.com/Ggi65aEtHn— Nikos Androulakis (@androulakisnick) February 3, 2024
