Συγχαρητήρια του Νίκου Ανδρουλάκη για την επιτυχία της Πλατανιώτη

Συγχαρητήρια για την επιτυχία της Ευαγγελίας Πλατανιώτη, έδωσε μέσω της ανάρτησή τους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

Δείτε την ανάρτησή του

Συγχαρητήρια Ευαγγελία Πλατανιώτη. Σήκωσες την ελληνική σημαία στον υψηλότερο ιστό και μας έκανες περήφανους με τις χρυσές επιδόσεις σου. pic.twitter.com/Ggi65aEtHn — Nikos Androulakis (@androulakisnick) February 3, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.