Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συγχαρητήρια του Νίκου Ανδρουλάκη για την επιτυχία της Πλατανιώτη

Δείτε την ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη 

Πλατανιώτη

Συγχαρητήρια για την επιτυχία της Ευαγγελίας Πλατανιώτη, έδωσε μέσω της ανάρτησή τους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

Δείτε την ανάρτησή του

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ανδρουλάκης συγχαρητήρια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark