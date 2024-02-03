Οργή και αποτροπιασμό προκαλεί η νέα υπόθεση βιασμού στο Κερατσίνι, σύμφωνα με την οποία ο 78χρονος είναι παππούς της ανήλικης την οποία βίαζε από το 2017 όταν το κορίτσι ήταν 9 ετών.

Το παιδί που βίωνε μία κόλαση στα χέρια του, είπε τις πράξεις του 78χρονου στη μητέρα της, η οποία έκανε καταγγελία στην αστυνομία που προχώρησε στη σύλληψή του.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 78χρονος, τουλάχιστον από τις αρχές του 2017 έως και τα τέλη του 2019, με τη χρήση σωματικής βίας και κατανικώντας την αντίσταση του παιδιού, βίαζε την 9χρονη τότε εγγονή του.

Οι αδιανόητες πράξεις λάμβαναν χώρα στο σπίτι του 78χρονου κατά το διάστημα που η μητέρα του παιδιού βρισκόταν σε άλλο χώρο της οικίας με τη γιαγιά της μικρής. Ο κατηγορούμενος φέρεται να ακινητοποιούσε το παιδί παρά την αντίσταση που προέβαλε και να προέβαινε σε βιασμό και γενετήσιες πράξεις.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Στη σύλληψη ενός 78χρονου στο Κερατσίνι που κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου κατ' εξακολούθηση, γενετήσιες πράξεις κατ' εξακολούθηση και κατάχρηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 14 έτη, προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος ασφαλείας Κερατσινίου.

Ο 78χρονος κατηγορείται βάσει εντάλματος σύλληψης, ότι τουλάχιστον από το 2017 και έχοντας την επίβλεψη ανήλικης που δεν είχε συμπληρώσει τα 14 έτη, προέβαινε στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

