Συγχαρητήρια του πρωθυπουργού στην Πλατανιώτη: «Μας έκανες όλους υπερήφανους»

Πλατανιώτη

Τα θερμά του συγχαρητήρια έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην Ευαγγελία Πλατανιώτη η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό πρόγραμμα του σόλο στην καλλιτεχνική κολύμβηση, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα.

Δείτε την ανάρτηση του πρωθυπουργού:

