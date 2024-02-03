Τα θερμά του συγχαρητήρια έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην Ευαγγελία Πλατανιώτη η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό πρόγραμμα του σόλο στην καλλιτεχνική κολύμβηση, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα.
Δείτε την ανάρτηση του πρωθυπουργού:
Θερμά συγχαρητήρια στην Ευαγγελία Πλατανιώτη για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο τεχνικό πρόγραμμα του σόλο στην καλλιτεχνική κολύμβηση, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα.
Ευαγγελία μας έκανες όλους υπερήφανους! 🇬🇷— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 3, 2024
