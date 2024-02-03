Τα θερμά του συγχαρητήρια έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην Ευαγγελία Πλατανιώτη η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό πρόγραμμα του σόλο στην καλλιτεχνική κολύμβηση, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα.

Δείτε την ανάρτηση του πρωθυπουργού:

Θερμά συγχαρητήρια στην Ευαγγελία Πλατανιώτη για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο τεχνικό πρόγραμμα του σόλο στην καλλιτεχνική κολύμβηση, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα.



Ευαγγελία μας έκανες όλους υπερήφανους! 🇬🇷 February 3, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.