Τριαντόπουλος στην Agrotica: Η κρατική αρωγή φθάνει έως και 500.000 ανά αγρότη

Εντός της επόμενης εβδομάδας ανοίγει ο δεύτερος κύκλος της πρώτης κρατικής αρωγής για τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Τριαντόπουλος, υπενθυμίζοντας ότι σε αυτόν που «έτρεξε» στη Θεσσαλία έχει χορηγήσει μέχρι στιγμής 148 εκατ. ευρώ σε 43.500 νοικοκυριά, αγρότες και επιχειρήσεις.

«Όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα, έχουν λάβει μέσα από τον πρώτο κύκλο της πρώτης αρωγής 40 εκατ.ευρώ περίπου 19.400 αγρότες και κτηνοτρόφοι και από την άλλη εβδομάδα ανοίγει και ο δεύτερος κύκλος της πρώτης αρωγής για τα 5.000 έως 10.000 ευρώ», επισήμανε ο ίδιος στην τοποθέτησή του στην ημερίδα του ΥΠΑΑΤ, με θέμα «Καλλιεργώντας το αύριο -Πολιτικές για την γεωργική εκπαίδευση και κατάρτιση», που έγινε στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 30ης επετειακής φετινής Agrotica.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τόνισε ότι το τελικό ποσό που μπορεί να λάβει από την Κρατική Αρωγή κάποιος αγρότης που έχει πληγεί ανέρχεται στα 500.000 ευρώ, σε αντίθεση με τις παλιές κρατικές οικονομικές ενισχύσεις που έφθαναν το πολύ στις 72.000 ευρώ, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Στην τοποθέτησή του ο κ. Τριαντόπουλος αναφέρθηκε στον τρόπο λειτουργίας της Κρατικής Αρωγής, που αποτελεί μια μεγάλη μεταρρύθμιση, η οποία ήλθε να αντικαταστήσει τα παλιά ΠΣΕΑ και τα ΚΟΕ που πλήρωναν αποζημιώσεις σε πιο περιορισμένη κλίμακα, σε χρόνο πολύ μεγαλύτερο, σε χαμηλότερα τιμολόγια, φθάνοντας τα τέσσερα με πέντε χρόνια μετά τις ζημιές.

«Με την Κρατική Αρωγή δημιουργήθηκε το θεσμικό πλαίσιο με το οποίο οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις και αποζημιώνονται ο εξοπλισμός, τα πάγια και το έγγειο κεφάλαιο», επισήμανε ο ίδιος και πρόσθεσε ότι παράλληλα, επεκτάθηκε το θεσμικό πλαίσιο και καλύπτονται πλέον άμεσα όλες εκείνες οι ζημιές που είτε δεν καλύπτονταν είτε καλύπτονταν πλημμελώς και μακροχρόνια. Επιπλέον, στο πλαίσιο της Κρατικής Αρωγής έχουν ενταχθεί και οι απώλειες σε φυτικό κεφάλαιο.

Βέβαια, ο ίδιος σημείωσε ότι σταδιακά η εμπλοκή της Κρατικής Αρωγής στον πρωτογενή τομέα ολοκληρώνεται και την επόμενη περίοδο θα δώσει τη θέση της σε ένα νέο ολιστικό πλαίσιο στήριξης που διαμορφώνεται από το ΥΠΑΑΤ, καθώς «οι μεταρρυθμίσεις συνεχίζονται», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στην ημερίδα παρέστησαν-μεταξύ άλλων- ο υφυπουργός Υγείας και βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο βουλευτής Χαλκιδικής Γιάννης Γιώργος, και ο βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης Στράτος Σιμόπουλος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

