Συγκλονίζουν τα λόγια του πατέρα της 28χρονης, που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της έξω από το Α.Τ. των Αγίων Αναργύρων. «Αυτό που μου έχει συμβεί είναι το χειρότερο που μπορεί να τύχει στον γονιό που καλείται να θάψει το παιδάκι του, μετά από τόσες θυσίες που έκανε να το μεγαλώσει και να το φτάσει στην ηλικία των 28 χρονών» είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Βιώνοντας τον ανείπωτο πόνο για ένα γονιό που χάνει το παιδί του, βρήκε το κουράγιο να μιλήσει και να παρακινήσει όλες τις γυναίκες που ζουν ανάλογες κακοποιητικές συμπεριφορές να βρίσκουν το θάρρος και να μιλούν.

«Ξαναλέω και ζητώ από όλα τα κορίτσια και τις γυναίκες να μιλούν. Μιλήστε Μιλήστε. Μιλήστε στους δικούς σας. Μην φοβάστε κανέναν! Η κορούλα μου δε θα γυρίσει πίσω αλλά μπορούν να σωθούν άλλα κορίτσια» είπε χαρακτηριστικά ο πατέρας της αδικοχαμένης Κυριακής.

«Ζω τον χειρότερο εφιάλτη και δεν μπορώ να ξυπνήσω. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει και δεν το εύχομαι ούτε στον χειρότερο εχθρό μου. Βασανίστηκα και παιδεύτηκα να μεγαλώσω και τα δύο κορίτσια μου από την ηλικία των 5 και 6 χρονών η καθεμιά τους, μόνος μου και να τα αποδώσω στην κοινωνία χρήσιμους ανθρώπους και ξαφνικά ήρθε ο δολοφόνος και μου σκότωσε την Κυριακή μου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.