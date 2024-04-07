Τα πρώτα δοκιμαστικά δρομολόγια για τα ηλεκτρικά λεωφορεία ξεκίνησαν. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα εκτελούν τα κανονικά δρομολόγιά τους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΪ επιβιβάσθηκε στα πράσινης τεχνολογίας οχήματα που θα εκσυγχρονίσουν τον πεπαλαιωμένο στόλο των αστικών συγκοινωνιών.



Τα πρώτα από τα 250 ηλεκτρικά λεωφορεία μπήκαν στην πρίζα, και δοκιμάζονται ήδη στους δρόμους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μέχρι να φτάσουν το μαγικό αριθμό των 5.000 χιλιομέτρων για να πάρουν το «πράσινο φως» και να υποδεχτούν επιβάτες

«Πρέπει να είναι στον δρόμο 18 ώρες για έναν ολόκληρο μήνα, ή να πιάσουν 5.000 χιλιόμετρα…. Όποιο από τα δύο γίνει θα ολοκληρώσουν τη δοκιμαστική λειτουργία» τόνισε στον ΣΚΑΪ ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΣΥ ΑΕ, Στέφανος Αγιάσογλου.

Μέχρι τότε όμως, αντί για επιβάτες θα μεταφέρουν σακιά με άμμο. Με αυτό τον τρόπο προσομοιώνουν το βάρος και τη συμπεριφορά των οχημάτων με επιβάτες.

«Στη δοκιμαστική λειτουργία πρέπει να προσομοιώσουμε το βάρος των επιβατών, γι’ αυτό χρησιμοποιούμε τα σακιά με την άμμο για να πάρουμε όλες τις προδιαγραφές της σύμβασης και να δούμε ότι είναι οκ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αγιάσογλου.

Συνολικά μέχρι τις αρχές του επόμενου μήνα θα κινούνται 140 ηλεκτρικά λεωφορεία στην Αθήνα και 110 στη Θεσσαλονίκη. Τα 250 νέα λεωφορεία, σύγχρονης τεχνολογίας, οικολογικά και απολύτως αθόρυβα, ήρθαν για να αντικαταστήσουν τον παλιό ρυπογόνο στόλο.

«Ευπρόσδεκτο είναι κάθε ηλεκτρικό αυτοκίνητο όπως και κάθε ηλεκτρικό λεωφορείο, το θέμα είναι αν το αξιοποιούμε όσο πραγματικά θα μπορούσαμε» σημείωσε από πλευράς του στον ΣΚΑΪ ο Ομότιμος Καθηγητής Πολυτεχνείου, Συγκοινωνιολόγος Θάνος Βλαστός.

