Νεκρός βρέθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ένας 20χρονος φοιτητής μέσα στο διαμέρισμά του, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον 20χρονο φοιτητή από την Κύπρο εντόπισε νεκρό συγγενικό του πρόσωπο, μέσα στο διαμέρισμα που διέμενε.

Άμεσα κλήθηκε η ΕΛ.ΑΣ στο σημείο, ενώ από την έρευνα των αστυνομικών έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Τέλος, η ακριβή αιτία θανάτου του 20χρονου φοιτητή θα φανεί από τη νεκροψία – νεκροτομή που θα διενεργηθεί το επόμενο διάστημα.

