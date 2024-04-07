Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Nεκρός εντοπίστηκε 20χρονος φοιτητής στο διαμέρισμά του

Άμεσα κλήθηκε η ΕΛ.ΑΣ στο σημείο, ενώ από την έρευνα των αστυνομικών έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

νεκρός φοιτητής στη Θεσσαλονίκη

Νεκρός βρέθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ένας 20χρονος φοιτητής μέσα στο διαμέρισμά του, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τον 20χρονο φοιτητή από την Κύπρο εντόπισε νεκρό συγγενικό του πρόσωπο, μέσα στο διαμέρισμα που διέμενε.

Άμεσα κλήθηκε η ΕΛ.ΑΣ στο σημείο, ενώ από την έρευνα των αστυνομικών έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Τέλος, η ακριβή αιτία θανάτου του 20χρονου φοιτητή θα φανεί από τη νεκροψία – νεκροτομή που θα διενεργηθεί το επόμενο διάστημα.

Πηγή: grtimes.gr

TAGS: φοιτητής Νεκρός Θεσσαλονίκη
