Ένα ακόμα ενδοοικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, με θύμα μία 49χρονη γυναίκα.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της Κυριακής, στο διαμέρισμα του ζευγαριού, επί της οδού Ζάκκα, στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η 49χρονη κάλεσε το 100 και κατήγγειλε ότι ο 54χρονος σύντροφός της πήγε να την πνίξει.

Στο σημείο μετέβη περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. και οι δύο τους μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων – Μενεμένης, προκειμένου να καταθέσουν για το περιστατικό. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 54χρονο για σωματική βλάβη σε βάρος της συντρόφου του.

Σημειώνεται πως η 49χρονη δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

