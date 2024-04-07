Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 54χρονος ύστερα από καταγγελία της συντρόφου του ότι πήγε να την πνίξει

ενδοοικογενειακό επεισόδιο

Ένα ακόμα ενδοοικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, με θύμα μία 49χρονη γυναίκα.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της Κυριακής, στο διαμέρισμα του ζευγαριού, επί της οδού Ζάκκα, στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η 49χρονη κάλεσε το 100 και κατήγγειλε ότι ο 54χρονος σύντροφός της πήγε να την πνίξει.

Στο σημείο μετέβη περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. και οι δύο τους μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων – Μενεμένης, προκειμένου να καταθέσουν για το περιστατικό. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 54χρονο για σωματική βλάβη σε βάρος της συντρόφου του.

Σημειώνεται πως η 49χρονη δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Πηγή: thestival.gr

Θεσσαλονίκη ενδοοικογενειακή βία ζευγάρι
