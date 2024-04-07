Έρευνα από τον εισαγγελέα φυλακών διατάχθηκε μετά την απόπειρα αυτοκτονίας του 39χρονου προφυλακισμένου δράστη για την άγρια δολοφονία της 28χρονης πρώην συντρόφου του.

Η απόπειρα αυτοκτονίας συνέβη λίγο μετά τη 1:00 τα ξημερώματα όταν ο δεσμοφύλακας που πέρασε έξω από το κελί διαπίστωσε ότι δεν βρίσκεται μέσα 39χρονος.

Στο κελί αυτό βρισκόταν με έναν ακόμη κρατούμενο με παρόμοιο προφίλ και στη συγκεκριμένη πτέρυγα οι κρατούμενοι ελέγχονται από σωφρονιστικό υπάλληλο ανά 10 έως 20 λεπτά.

Επιστρέφοντας πάλι μετά από 10 λεπτά ο δεσμοφύλακας, δεν τον είδε στο κρεβάτι του και άνοιξε την πόρτα του κελιού βλέποντάς τον στο πάτωμα, αναίσθητο.

Αμέσως κάλεσε σε βοήθεια και ξεκίνησε να προσφέρει ΚΑΡΠΑ στον κρατούμενο για να τον επαναφέρει.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 39χρονος είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει φτιάχνοντας έναν αυτοσχέδιο βρόγχο με γάζες που είχε τυλιγμένο στο λαιμό του από τον προηγούμενο τραυματισμό του.

H ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη από την οποία κρίθηκε ότι ο 39χρονος δεν χρήζει νοσηλείας σε ψυχιατρείο. Κατόπιν αυτών αποφασίστηκε να προφυλακιστεί σε κελί ειδικής πτέρυγας στις φυλακές Κορυδαλλού

Συνεχίζεται η ΕΔΕ στην ΕΛ. ΑΣ

Σε καταθέσεις καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι -έχουν απομακρυνθεί από τις θέσεις τους-, για τους χειρισμούς τους στην υπόθεση υπόθεσης.

Όπως αναφέρει η ertnews.gr , από τη μέχρι τώρα διαδικασία, διαπιστώνεται ότι ο διοικητής του τμήματος Αγίων Αναργύρων δεν είχε ενημερωθεί από τον αξιωματικό υπηρεσίας και άρα δεν είχε άμεση ευθύνη.

Είχε ενημερωθεί η υποδιοικητής και Επόπτρια Δυτικής Αττικής εκείνη τη νύχτα, η οποία φαίνεται να έχει και τη βαρύτερη ευθύνη εκ της θέσεώς της.

Η πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας είναι άμεσα να ολοκληρωθεί η διαδικασία για να αποδοθούν ευθύνες όπου αναλογούν.

Γίνεται προσπάθεια να ολοκληρωθεί ως το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας η ΕΔΕ, χωρίς όμως ακόμα να είναι απολύτως σίγουρο, καθώς ενδεχομένως να κληθούν και άλλοι αξιωματικοί να καταθέσουν ή να υποστηρίξουν εμπλεκόμενοι να χρειαστούν και συμπληρωματικές καταθέσεις.

Πηγή: skai.gr

