

Στο πόδι βρέθηκαν χθες οι αστυνομικές αρχές της Πάτρας μετά από καταγγελία ηλικιωμένης ότι κινδυνεύει η ζωή της κόρης της από τον 52χρονο σύντροφό της.

Σύµφωνα µε πληροφορίες της εφημερίδας «Γνώμη», ηλικιωμένη επικοινώνησε στις 5:45 χθες το απόγευμα µε το 1ο Αστυνοµικό Τµήµα της Πάτρας, ενημερώνοντας πως η 48χρονη κόρη της έχει πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον σύντροφό της, µε αποτέλεσμα να αναγκαστεί να φύγει από το σπίτι της στην Αθήνα, αναζητώντας καταφύγιο στην μητέρα της.

Μάλιστα, η ηλικιωμένη έντρομη ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι ο 52χρονος ασκούσε λεκτική βία σε βάρος της κόρης της, την κλείδωνε στο σπίτι και έφθασε στο σημείο - όταν εκείνη αναγκάστηκε να φύγει - να απειλήσει ότι θα την σφάξει!

Η 48χρονη έφθασε στην Πάτρα µε το τρένο ενώ ο 52χρονος την ακολούθησε µε Ι.Χ., φθάνοντας νωρίτερα στην αχαϊκή πρωτεύουσα όπου άρχισε να την ψάχνει επικοινωνώντας και µε την ηλικιωµένη µητέρα της.

Μετά το τηλεφώνηµα της γυναίκας στην ΕΛ.ΑΣ., σήµανε συναγερµός στις αστυνοµικές αρχές, οι οποίες κινητοποιήθηκαν άµεσα και κατάφεραν να µεταφέρουν τις δύο γυναίκες σε ασφαλές µέρος εξαπολύοντας παράλληλα ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισµό και τη σύλληψη του 52χρονου.

Σε βάρος του 52χρονου σχηµατίστηκε δικογραφία καθώς το αδίκηµα της ενδοοικογενειακής βίας διώκεται αυτεπάγγελτα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η 48χρονη φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του συντρόφου της, παρά το γεγονός ότι η µητέρα της κατέθεσε στις αρχές πως η κόρη της δεν περνούσε καλά, την κλείδωνε μέσα στο σπίτι και της ασκούσε λεκτική βία.

