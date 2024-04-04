Ενώπιον της 25ης ανακρίτριας αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα Πέμπτη ο 39χρονος δράστης, ο οποίος μετά τη δολοφονία της 28χρονης Κυριακής μεταφέρθηκε στο ψυχιατρείο. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η κηδεία της άτυχης κοπέλας.

Στην καθαίρεση έξι αστυνομικών οδήγησαν οι αποκαλύψεις μέσω βίντεο και ηχητικών ντοκουμέντων που καταγράφουν τις τελευταίες στιγμές της 28χρονης Κυριακής πριν δολοφονηθεί εν ψυχρώ από τον πρώην σύντροφό της.

Την ίδια ώρα σοκάρει ο διάλογος της κοπέλας με τον τηλεφωνητή της Άμεσης Δράσης, ο οποίος στην έκκλησή της να σταλεί περιπολικό στο τμήμα προκειμένου να τη μεταφέρει σπίτι της έλαβε την απάντηση «το περιπολικό δεν είναι ταξί κυρία μου».

Λίγο αργότερα δέχτηκε την επίθεση του 39χρονου πρώην συντρόφου της πέφτοντας νεκρή.

Ο διάλογος της 28χρονης με την Άμεση δράση και η έκκλησή της για βοήθεια.

- Άμεση Δράση

- Ναι, καλησπέρα.

- Γεια σας.

- Βρίσκομαι στο τμήμα Αγίων Αναργύρων και χρειάζομαι κάποιον να μπορέσει να με πάει στο σπίτι μου, γιατί έξω από το σπίτι μου με περιμένει ο πρώην μου, ο οποίος έχει πολλά ψυχολογικά προβλήματα.

- Οπότε να στείλω στο σπίτι σας για τον πρώην σας;

- Ορίστε;

- Να στείλω περιπολικό στο σπίτι σας για τον πρώην;

- Όχι είμαι στο τμήμα και θέλω να πάω σπίτι και φοβάμαι να πάω μόνη μου. Τον είδα να περιμένει έξω από την πόρτα.

- Ωραία, το περιπολικό δεν είναι ταξί. Θα στείλω άμα θέλετε στο σπίτι σας.

- Ωραία στείλτε στο σπίτι μου.

- Σε ποια οδό;

- Αριστοφάνους…Άγιοι Ανάργυροι.

- Αριστοφάνους…Άγιοι Ανάργυροι.

- Σε πόση ώρα; Σε πόση ώρα θα είναι εκεί;

- Δεν γνωρίζω σε πόση ώρα.

- Ωραία. Και εγώ τι πρέπει να κάνω; Να περιμένω στο τμήμα ή να ξεκινήσω να πηγαίνω προς τα εκεί;

- Του έχετε κάνει μήνυση;

- Όχι.

- Οπότε…Λοιπόν…αυτός τι κάνει; Περιμένει για κάποιον λόγο;

- Περιμένει για να μου…για να με εκδικηθεί δεν ξέρω. Να με χτυπήσει. Και χθες είχε έλθει και δεν το τραβήξαμε τόσο.

- Το όνομα σας;

- Γρίβα Κυριακή.

- Γρίβα Κυριακή. Οπότε αναμένει έξωθεν της οικίας της ο πρώην σύντροφός της με σκοπό…να σας ασκήσει βία έτσι;

- Ναι.

- Με σκοπό να της ασκήσει βία. Σε πόση ώρα θα είστε περίπου εκεί; Να γράψω; Θέλετε;

- Ε, δίπλα είμαι. Δίπλα είμαι. Σε δύο λεπτά θα είμαι εκεί εγώ.

- Βρίσκεται πλησίον. Βρίσκεστε στο αστυνομικό τμήμα να γράψω;

- Τώρα ναι, αλλά είμαι με αυτοκίνητο με έναν φίλο μου και θέλουμε να πάμε σπίτι.

- Βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα.

- Εεεε…χάνομαι. Έχει έρθει εδώ.

- Ο πρώην;

- Ναι, είναι εδώ.

- Οπότε να το στείλω στο αστυνομικό τμήμα;

- Ναι…

- Την σκότωσε. Την σκότωσε. Την σκοτώνει.

- Την σκότωσε. Ένα ασθενοφόρο γρήγορα.

- Με ακούτε;

Ακούστε τον διάλογο:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή ηχητικού: MEGA

Βίντεο - ντοκουμέντο από το μοιραίο βράδυ

Την ίδια ώρα, βίντεο λίγα λεπτά πριν από το έγκλημα, δείχνει τον δράστη να της έχει στήσει καρτέρι καθώς πηγαίνει με το μηχανάκι έξω από το σπίτι της.

Το βίντεο είναι τραβηγμένο λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ από κάμερα της πολυκατοικίας, όπου διέμενε η 28χρονη. Μόλις η κοπέλα αντιλήφθηκε την παρουσία του αποφάσισε να πάει στο αστυνομικό τμήμα, για να ζητήσει προστασία. Εκείνος την ακολούθησε μέχρι εκεί και την σκότωσε με μαχαίρι στην πλάτη.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Τι αποκαλύπτουν οι καταθέσεις του φίλου της Κυριακής και του αστυνομικού-σκοπού

Συγκλονίζουν οι καταθέσεις τόσο του 37χρονου φίλου της Κυριακής, ο οποίος ήταν μαζί της το μοιραίο βράδυ της δολοφονίας της, όσο και του αστυνομικού που ήταν σκοπός του ΑΤ Αγίων Αναργύρων, τις οποίες αποκαλύπτει το skai.gr.



“Σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα η Κυριακή είχε πέσει κάτω αιμόφυρτη”

Στην κατάθεσή του ο φίλος της Κυριακής ανέφερε πως είχαν χωρίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, και δεν είχαν επικοινωνήσει έκτοτε. Μίλησαν μέσω facebook στις 25/3 και βρέθηκαν στις 29/3 σε καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους. Εκεί του είπε ότι “είχε χωρίσει εδώ και δυο μήνες γιατί δεν περνούσε καλά,” καθώς και ότι όσο ήταν στη συγκεκριμένη σχέση διέμενε στο Αιγάλεω, ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στη Νέα Χαλκηδόνα.

Το Σάββατο, 30/3, περίπου στις 19.30 - 20.00 ξαναβρέθηκαν για καφέ κι εκεί η Κυριακή του είπε ότι χώρισε γιατί το άτομο που είχε σχέση γινόταν καταχρηστικό και κακοποιητικό, ενώ του διηγήθηκε ότι μερικές φορές έφευγε από το σπίτι. Επίσης, του ανέφερε ότι είχε κάνει και μήνυση την οποία είχε όμως ανακαλέσει.

Ξαναβρέθηκαν για καφέ την ημέρα της δολοφονίας κατά τις 19.30-20.00, έως τις 21.30. Οπως περιγράφει ο φίλος της που τη συνόδευε στην κατάθεσή του, στη συνέχεια την πήγε στο σπίτι της με το αυτοκίνητό του, όπου λίγο πριν την αφήσει είδε έξω από ένα σύμπλεγμα κατοικιών, όπου διέμενε η Κυριακή, έναν άνδρα με μια άσπρη μοτοσυκλέτα. Μόλις είδε η Κυριακή τον άνδρα φώναξε στον φίλο της να φύγει, γιατί -όπως εξήγησε- ήταν ο παλιός δεσμός της και φοβόταν. Ο φίλος της, τής πρότεινε να πάνε στο Αστυνομικό Τμήμα να αναφέρει το γεγονός και έτσι πήγαν στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Ανέβηκαν μαζί στον πρώτο όροφο. Η Κυριακή του ζήτησε να κάτσει έξω από το γραφείο του Αξιωματικού Υπηρεσίας διότι ήθελε να μπει μόνη της και του είπε να περιμένει.

Όπως περιγράφει στην κατάθεσή του ο 37χρονος, όσο η γυναίκα βρισκόταν στο γραφείο του Αξιωματικού Υπηρεσίας, όπου μίλαγε με κάποιες γυναίκες αστυνομικούς, δεν άκουγε μεν τη συζήτηση, αλλά κατάλαβε από τα λίγα που μπορούσε να ακούσει ότι οι αστυνομικοί την προέτρεπαν να καταθέσει μήνυση.

Μόλις βγήκε από το γραφείο, η Κυριακή του επιβεβαίωσε ότι οι αστυνομικοί της είπαν να κάνει μήνυση, πλην όμως αυτή δεν ήθελε και ότι θα έπαιρνε τηλέφωνο το 100 για να την συνοδεύσουν αστυνομικοί στο σπίτι της. Οταν κατέβηκαν στον δρόμο, πήρε το 100 τηλέφωνο και άρχισε να περιγράφει το περιστατικό, ότι δηλαδή ο πρώην φίλος της ήταν έξω από το σπίτι της, ενώ συγχρόνως έλεγε στο 100 πού ακριβώς βρισκόταν εκείνη τη στιγμή.

Ενώ περπατούσαν και η Κυριακή ήταν ακόμη στο τηλέφωνο, ξαφνικά η γυναίκα ανέστρεψε πλάτη. Οπως περιγράφει ο 37χρονος στην κατάθεσή του, ασυναίσθητα ανέστρεψε πλάτη και ο ίδιος, αλλά δεν έκαναν πολλά βήματα καθώς ένας άνδρας έπεσε με άλμα πάνω στην Κυριακή και άρχισε να την χτυπάει με μαχαίρι. Ο φίλος της περιγράφει ότι αιφνιδιάστηκε και άρχισε να φωνάζει, αλλά όπως ανέφερε, σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα η Κυριακή είχε πέσει κάτω αιμόφυρτη μαζί με τον δράστη, ο οποίος παρ’ όλο που ήταν κάτω δεν άφηνε το μαχαίρι. Εκείνη την ώρα ήρθε ένας αστυνομικός ο οποίος κλώτσησε το μαχαίρι.

Στην κατάθεσή του ο φίλος της Κυριακής συνεχίζει λέγοντας πως όταν συνήλθε λίγο, την είδε χωρίς τις αισθήσεις της, μπρούμυτα στο πεζοδρόμιο και τον δράστη πεσμένο πλάγια.

Ερωτηθείς αν αναγνώριζε τη λευκή μηχανή που ήταν έξω από το τμήμα, απάντησε πως ήταν αυτή που επέβαινε ο πρώην φίλος της και την περίμενε έξω από το σπίτι της, υποθέτοντας ότι τους ακολούθησε χωρίς να τον καταλάβουν.

“Τη σπρώχνει”

Τα τραγικά γεγονότα περιγράφει στην κατάθεσή του και ο αστυνομικός ο οποίος ήταν σκοπός του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων. Ειδικότερα, όπως ανέφερε, γύρω στις 22.10 την 1η Απριλίου προσήλθαν στην υπηρεσία του ένας άνδρας και μια γυναίκα η οποία του ανέφερε ότι φοβάται κάποιο άτομο και ως εκ τούτου τους παρέπεμψε στον αξιωματικό υπηρεσίας.

Μετά από δέκα λεπτά κατέβηκαν και οι δυο, τον χαιρέτισαν και απομακρύνθηκαν πεζοί προς πρακτορείο ΠΡΟ.ΠΟ. Μετά από λίγο ο αστυνομικός άκουσε τον άνδρα που συνόδευε τη γυναίκα να φωνάζει “τη σπρώχνει”.

Όπως υποστηρίζει ο αστυνομικός, βγήκε αμέσως από τη σκοπιά και αντίκρισε τη γυναίκα και έναν άλλον άνδρα να βρίσκεται κολλημένος στο σώμα της από πίσω, να περπατούν αργά προς τη σκοπιά χωρίς να βλέπει καθόλου τα χέρια του. Στη συνέχεια, ο άνδρας απομακρύνθηκε λίγο από την Κυριακή και τότε ο αστυνομικός αντιλήφθηκε ότι κρατούσε ένα μεγάλο μαχαίρι, το οποίο τράβηξε από την πλάτη της και η Κυριακή έπεσε κάτω με το πρόσωπο, βγάζοντας αίμα από το στόμα και από το σώμα της.

Αστραπιαία ο άνδρας έστρεψε το μαχαίρι που κρατούσε στον εαυτό του, αυτοτραυματίστηκε στον λαιμό και άρχισε να αιμορραγεί. Ο δράστης κρατούσε ακόμη το μαχαίρι το οποίο ο αστυνομικός αναφέρει ότι κλώτσησε μακριά με το πόδι του.

Στην κατάθεσή του ο αστυνομικός καταλήγει λέγοντας ότι συνάδελφοι που βρίσκονταν στον πρώτο όροφο του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Ασφαλείας, κατέβηκαν επίσης, ενώ μετά από λίγο προσήλθε σταθμός του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών όπου διαπίστωσαν τον θάνατο της γυναίκας ενώ μετέφεραν τον δράστη στο Νοσοκομείο.





Πηγή: skai.gr

