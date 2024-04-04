Καιρίδης: Το άσυλο διεθνώς κινδυνεύει αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα

Το άσυλο, η έννοια του οποίου έχει αρχαιοελληνική προέλευση, τελεί διεθνώς υπό κρίση και υπό συντονισμένη επίθεση και κινδυνεύει με κατάρρευση αν δεν ληφθούν μέτρα αναστροφής αυτής της κατάστασης κρίσης, τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρης Καιρίδης κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου που διοργάνωσε ο Συνήγορος του Πολίτη με θέμα «Πολιτικές για τη Mετανάστευση και το 'Ασυλο: Προκλήσεις και Προοπτικές».

Ο κ. Καιρίδης ανέφερε ότι αυτή η κρίση έχει να κάνει κυρίως με δύο επιχειρήματα: από τη μία μεριά ακούγεται η κριτική ότι δεν υπάρχει αρκετή, ισχυρή, νόμιμη εναλλακτική μετανάστευσης. Δηλαδή, ότι δεν υπάρχουν αρκετές νόμιμες οδοί, νόμιμης λελογισμένης μετανάστευσης με όρους και κανόνες, όπως είπε ο υπουργός. Από την άλλη μεριά, συμπλήρωσε ο κ. Καιρίδης ακούγεται ότι δεν γίνονται επιστροφές και εν τέλει όποιος έρχεται στο ευρωπαϊκό έδαφος μένει στην Ευρώπη, ό,τι και να γίνει, είτε δικαιούται είτε δεν δικαιούται άσυλο, είτε είναι πρόσφυγα, είτε δεν είναι, με αποτέλεσμα να δίνεται η δυνατότητα σε εκατομμύρια να καταχρώνται το σύστημα ασύλου.

«Οι επιστροφές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι ελάχιστες. Και εν τέλει το γεγονός ότι δεν γίνονται για διάφορους λόγους τραυματίζει την αξιοπιστία του συστήματος ασύλου, το εκθέτει στα μάτια των Ευρωπαίων ψηφοφόρων, το ανοίγει στην κριτική συγκεκριμένων χώρων του πολιτικού φάσματος που συλλήβδην στρέφονται εναντίον οποιουδήποτε ξένου», τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η ελληνική κυβέρνηση και το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, έχουν ως αποστολή να διασώσουν το διεθνές σύστημα ασύλου, χαράζοντας μια μέση οδό η οποία αποδέχεται και τα δύο επιχειρήματα, υπογράμμισε ο κ. Καιρίδης και συμπλήρωσε ότι χρειαζόμαστε τη νόμιμη μετανάστευση, η Ευρώπη χρειάζεται να έχει νόμιμες εναλλακτικές, νόμιμες οδούς μετανάστευσης με όρους και κανόνες.

Για το λόγο αυτό το υπουργείο έχει προχωρήσει σε μία σειρά από κινήσεις, όπως είναι η τροπολογία που ψηφίστηκε για τη νόμιμη μετανάστευση και η αναβάθμιση συνολικά του διοικητικού μηχανισμού νόμιμης μετανάστευσης ο οποίος στη χώρα μας πάσχει, ανάφερε ο Δημήτρης Καιρίδης. Δίπλα στη νόμιμη μετανάστευση, τόνισε ο κ. Καιρίδης, χρειαζόμαστε και τις επιστροφές, είτε εθελούσιες είτε υποχρεωτικές, με απόλυτο σεβασμό στο κράτος δικαίου, αλλά και με απόλυτο σεβασμό ευρύτερα στο σύστημα ασύλου το οποίο για να επιβιώσει χρειάζεται να κάνει αυτόν το διαχωρισμό.

Αναφερόμενος στο νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, σημείωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση το στήριξε από την πρώτη στιγμή θεωρώντας ότι το πρόβλημα είναι κατ΄εξοχήν ευρωπαϊκό και δεν μπορεί να το φορτώνονται μόνο οι χώρες της πρώτης γραμμής λόγω της γεωγραφικής τους θέσης αλλά να υπάρχει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και συνεργασία για να βρεθούν οι βέλτιστες λύσεις. Το Σύμφωνο προέρχεται από έναν συμβιβασμό ο οποίος με όλα τα τρωτά του είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, τόνισε ο κ. Καιρίδης, και προφανώς δεν αποτελεί τον τελικό προορισμό, καθώς χρειάζεται να γίνουν και άλλα πολλά.

Τέλος, αναφέρθηκε και στον ορισμό του Εθνικού Συντονιστή Επιστροφών στον οποίο προχωρά η Ελλάδα το επόμενο διάστημα προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.