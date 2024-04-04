Τα μοιραία λάθη των αστυνομικών που οδήγησαν στο θάνατο της 28χρονης

Η αδιαφορία και ο ερασιτεχνισμός στους χειρισμούς έφεραν την τραγική κατάληξη έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων όπου μπροστά στα μάτια των αστυνομικών έπεσε νεκρή η 28χρονη Κυριακή από τις μαχαιριές του πρώην συντρόφου της.

Ενδεικτικός είναι ο δραματικός διάλογος που είχε η 28χρονη με την Άμεση Δράση, από την οποία άκουσε την αδιανόητη απάντηση πως «τα περιπολικά δεν είναι ταξί» ενώ σε αρκετές περιπτώσεις περιπολικά έχουν χρησιμοποιηθεί για να μεταφερθούν άνθρωποι που χρειάζονται ιατρική βοήθεια ή λόγω κινδύνου πολιτών.

Εικοσιτέσσερις ώρες μετά τη δολοφονία διαπιστώθηκε πως υπήρχε περιπολικό στο τμήμα.

Η επίσημη θέση της Ελληνικής Αστυνομίας για την ύπαρξη οχήματος καταρρίπτει το επιχείρημα των αστυνομικών που βρίσκονταν στο τμήμα πως δεν υπήρχε περιπολικό για να μεταφέρει στο σπίτι την 28χρονη.

Τα ερωτήματα για τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο τμήμα των Αγίων Αναργύρων είναι πολλά:

1 Γιατί δε μετέφεραν την 28χρονη στο σπίτι ενώ υπήρχε περιπολικό;

2. Γιατί η αξιωματικός υπηρεσίας δεν κάλεσε εκείνη την Άμεση Δράση;

3. Τι έκανε ο αστυνομικός σκοπός του τμήματος βλέποντας την δολοφονία;

Υπήρχε το περιπολικό της επόπτριας

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ η υποδιοικήτρια - επόπτρια είχε στο τμήμα το περιπολικό της και υπήρχε η οδηγός της προκειμένου να την μετακινήσει για να κάνει έλεγχο στα τμήματα της Δυτικής Αττικής. Η ίδια από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ δεν ασχολήθηκε με το περιστατικό παρότι ήταν σε γνώση της και δεν προθυμοποιήθηκε είτε να μεταφέρει είτε να συνοδεύσει της 28χρονη προς το σπίτι της.

Δεν πήρε τηλέφωνο η αξιωματικός υπηρεσίας για περιπολικό

Η αξιωματικός υπηρεσίας δεν κράτησε την Κυριακή στο τμήμα για να ειδοποιήσει η ίδια την Άμεση δράση προκειμένου να την συνοδεύσουν στο σπίτι της αλλά αρκέστηκε στην προθυμία του θύματος να το κάνει. Δεν έκανε καμία εκτίμηση κινδύνου ή απειλής, ενώ η 28χρονη είχε αναφέρει όλο το παρελθόν του δράστη.

Στα 3 λεπτά μετά τη δολοφονία έφτασαν στο Α.Τ 3 περιπολικά και 2 μοτοσυκλέτες ΔΙ.ΑΣ

Παράλληλα, είναι ενδεικτικό το γεγονός πως σε 2-3 λεπτά στο τμήμα μετά τη δολοφονία της Κυριακής βρέθηκαν 3 περιπολικά και 2 μοτοσυκλέτες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ

Η Κυριακή επικοινωνεί με το τηλεφωνικό κέντρο στις 21.21 το βράδυ. Η επικοινωνία της διαρκεί 2 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα. Στις 21.23 το βράδυ πέφτει νεκρή στη σκοπιά του αστυνομικού τμήματος. Στις 21.25 - 21.26 το βράδυ περιπολικό της Άμεσης Δράσης, της ΟΠΚΕ, 2 μοτοσυκλέτες της ΔΙ.ΑΣ, καθώς ακόμα και περιπολικό της Τροχαίας που ήταν σε τροχαίο σε κοντινό σημείο.

«Ξηλώθηκαν» από τις θέσεις τους η επόπτρια, οδηγός επόπτριας, η αξιωματικός υπηρεσίας, ο σκοπός, ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης και ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων

«Ξηλώθηκαν» από τις θέσεις τους η επόπτρια, οδηγός επόπτριας, η αξιωματικός υπηρεσίας, ο σκοπός, ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης και ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων, δηλαδή όσοι είχαν βάρδια στο Α.Τ όταν πήγε η Κυριακή να ζητήσει βοήθεια.

Ο 27χρονος τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης είναι υπό έρευνα από την ΕΛΑΣ και αντιμέτωπος με ποινικές και διοικητικές ευθύνες ενώ αντικαθίσταται και ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων. Σημειώνεται μάλιστα ότι η αξιωματικός της υπηρεσίας δεν τον είχε ενημερώσει για την καταγγελία της Κυριακής και τον ενημέρωσε μόνο όταν αυτή ήταν νεκρή στην σκοπιά του τμήματος.

Τι ισχυρίστηκε ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης για το «το περιπολικό δεν είναι ταξί»

Αναφορικά με την απάντηση που έδωσε στην 28χρονη πως «το περιπολικό δεν είναι ταξί», ανέφερε στους ανωτέρους του πως το είπε εν τη ρύμη του λόγου.

Με ποινικό παρελθόν ο σκοπός του Α.Τ. - «Δεν κατάλαβα τίποτα»

Από την πλευρά του ο 48χρονος σκοπός του αστυνομικού τμήματος λέει ότι δεν είχε οπτική εικόνα, ότι δεν κατάλαβε τίποτα παρά μόνο όταν άκουσε φωνές, είδε την Κυριακή να πέφτει μπροστά στην σκοπιά και κλώτσησε το μαχαίρι του δράστη.

Ο 48χρονος είναι υπό απόταξη, εντός των επόμενων ημερών θα απομακρυνθεί καθώς συμμετείχε σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών. Πρόκειται για μία υπόθεση που είναι από το 2014. Είχε προφυλακιστεί, είχε αποφυλακιστεί και μπήκε μετά ξανά στη φυλακή.

Ερώτημα επίσης λοιπόν είναι γιατί εκτελούσε χρέη φρουρού αστυνομικός, ο οποίος είχε ποινικό παρελθόν. Συγκεκριμένα, ο ειδικός φρουρός είχε καταδικαστεί σε 8 χρόνια φυλάκιση για συμμετοχή σε κύκλωμα πλαστών εγγράφων και δίνει το παρόν κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα Ιλίου.

Την Παρασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί η προανακριτική έρευνα

Εξετάζονται όλοι οι εμπλεκόμενοι - και από το αστυνομικό τμήμα και από το 100 - έχουν ληφθεί οι καταθέσεις και μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί η προανακριτική έρευνα. Το υλικό θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα και όπως προβλέπεται από την διαδικασία όλοι τους θα απολογηθούν στις δικαστικές Αρχές.

Επτά κάμερες έχουν καταγράψει τη δολοφονία

Εν τω μεταξύ εφτά κάμερες από διαφορετικά καταστήματα καθώς από το αστυνομικό τμήμα έχουν καταγράψει τη δολοφονία. Ωστόσο, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως οι κάμερες του αστυνομικού τμήματος έχουν λίγο υλικό καθώς δεν λειτουργούν όλες οι κάμερές του.

Δείχνουν την Κυριακή να κατεβαίνει τα σκαλιά του τμήματος, να προχωρά με τον φίλο της μιλώντας με τον αστυνομικό της Άμεσης Δράσης, τον τηλεφωνητή και να προχωρά γύρω στα 20 μέτρα από το τμήμα, σκοπιά. Ξαφνικά βλέπει μπροστά της τον 39χρονο δράστη, γυρνά την πλάτη της προς το αστυνομικό τμήμα και δέχεται τότε την επίθεση του δράστη ο οποίος την αρπάζει από την μέση και την μαχαιρώνει στην πλάτη και τα πλευρά της.

Ο διάλογος με την Άμεση Δράση

28χρονη Κυριακή: "Γειά σας, βρίσκομαι στο τμήμα Αγίων Αναργύρων και χρειάζομαι κάποιον να μπορέσει να με πάει στο σπίτι μου γιατί έξω από το σπίτι μου με περιμένει ο πρώην μου ο οποίος έχει πολλά ψυχολογικά προβλήματα.

Τηλεφωνητής Άμεσης Δράσης: Οπότε να στείλω περιπολικό στο σπίτι σας για τον πρώην σας;

28χρονη Κυριακή: Όχι είμαι στο τμήμα και θέλω να πάω στο σπίτι και φοβάμαι να πάω μόνη μου, τον είδα να περιμένει έξω από την πόρτα

Τηλεφωνητής: Ωραία, και το περιπολικό δεν είναι ταξί θα στείλω άμα θέλετε στο σπίτι σας

28χρονη Κυριακή: Ωραία στείλτε στο σπίτι μου

Τηλεφωνητής: Σε ποια οδό;

28χρονη Κυριακή: Αριστοφάνους 9 Άγιοι Ανάργυροι. Σε πόση ώρα θα είναι εκεί;

Τηλεφωνητής: Δεν γνωρίζω σε πόση ώρα

28χρονη Κυριακή: Ωραία και εγώ τι πρέπει να κάνω να περιμένω στο τμήμα ή να ξεκινήσω να πηγαίνω προς το σπίτι;

Τηλεφωνητής: Του έχετε κάνει μήνυση;

28χρονη Κυριακή: Όχι.

Τηλεφωνητής: Α, αυτός τι κάνει εκεί πέρα, περιμένει για ποιο λόγο;

28χρονη Κυριακή: Περιμένει για να με εκδικηθεί, δεν ξέρω, να με χτυπήσει. Και χθες είχε έρθει αλλά δεν το τραβήξαμε.

Τηλεφωνητής: Το όνομά σας;

28χρονη Κυριακή: Γρίβα Κυριακή

Τηλεφωνητής: Γρίβα Κυριακή, οπότε αναμένει έξωθεν της οικίας ο πρώην σύντροφος της, με σκοπό να σας ασκήσει βία έτσι;

28χρονη Κυριακή: Ναι.

Τηλεφωνητής: Εσείς σε πόση ώρα θα είστε εκεί;

28χρονη Κυριακή: Δίπλα είμαστε εμείς, σε δύο λεπτά θα είμαι εκεί εγώ.

Τηλεφωνητής: Βρίσκεται πλησίον, αλλά βρίσκεστε στο αστυνομικό τμήμα να γράψω;

28χρονη Κυριακή: Τώρα ναι αλλά είμαι με αυτοκίνητο με έναν φίλο μου και θέλουμε να πάμε στο σπίτι.

Τηλεφωνητής: Βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα…

28χρονη Κυριακή: Χάνομαι, έχει έρθει εδώ.

Τηλεφωνητής: Ο πρώην;

28χρονη Κυριακή: Ναι είναι εδώ.

Τηλεφωνητής: Οπότε να στείλω στο αστυνομικό τμήμα;

28χρονη Κυριακή: Ναι, αχχχχχ (Δέχεται επίθεση)

Φωνές φίλου: Γρήγορα τη σκότωσε, ασθενοφόρο γρήγορα τη σκότωσε.

Ο 39χρονος τη δολοφονεί μπροστά στη σκοπιά του αστυνομικού τμήματος.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας της περιοχής δείχνει τον δράστη να περνάει έξω από την πολυκατοικία, λίγα λεπτά πριν τη σκοτώσει. Την αίσθηση ότι η 28χρονη φοβόταν τον δράστη έχουν κάτοικοι της γειτονιάς όπου διέμεναν μαζί για περίπου ένα χρόνο δράστης και θύμα

Ο δράστης μάλιστα φαίνεται να είχε μελετήσει τις κινήσεις του και να ήταν προετοιμασμένος για τη σύλληψή του, καθώς το πρώτο πράγμα -και μοναδικό- που είπε στους αστυνομικούς που του πέρασαν χειροπέδες, ήταν να τον πάνε στο ψυχιατρείο.

Πηγή: skai.gr

