Εκδόθηκε πριν λίγη ώρα η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου για τον 50χρονο από την Αργαλαστή που σκότωσε τον 33χρονο βιαστή της κόρης του.

Τα μέλη του Συμβουλίου υιοθέτησαν τελικά την πρόταση της Εισαγγελέως και αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση του 50χρονου, ο οποίος μέχρι σήμερα παρέμενε σε κατ΄οίκον περιορισμό εξαιτίας της διαφωνίας Εισαγγελέα και Ανακριτή.

Μετά τη σημερινή απόφαση ο 50χρονος παίρνει τον δρόμο για τη φυλακή.

Υπενθυμίζεται ότι ο 50χρονος σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα τον 33χρονο, πυροβολώντας τον πάνω από τον αφαλό εξ επαφής, και αμέσως μετά παραδόθηκε στην αστυνομία.

Λίγη ώρα νωρίτερα είχε μάθει από την 18χρονη σήμερα κόρη του ότι ο 33χρονος αδελφός της δεύτερης συζύγου του την βίαζε από την ηλικία των 9 ετών και το το τελευταίο χρονικό διάστημα την εκβίαζε με τη δημοσιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού.

