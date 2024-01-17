Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την κατάθεση του 50χρονου που σκότωσε τον κουνιάδο του και βιαστή της κόρης του.

Σύμφωνα με το gegonota.news, η 18χρονη σήμερα νεαρή γυναίκα βίωνε την φρίκη και δεν μιλούσε για χρόνια σε κανέναν. Ο πατέρας της έχασε τα λογικά του και στην κατάθεσή του στον ανακριτή, αναφέρθηκε σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες και σε άλλες λεπτομέρειες που σοκάρουν και τον πλέον ψύχραιμο παρατηρητή της υπόθεσης.

«Η κόρη μου, μου εκμυστηρεύτηκε ότι τις φορές που βιάστηκε από τον κουνιάδο μου ήταν παρών και το αγοράκι μου, που σήμερα είναι εννέα ετών και τον οποίο ο κουνιάδος μου άφηνε μόνο του στο άλλο δωμάτιο καθώς έκλεινε την πόρτα του δωματίου, όπου βρισκόταν με την κόρη μου. Ανησυχώ έντονα για την ψυχική του υγεία καθώς τώρα αντιλαμβάνομαι την αντίδραση του όταν έβλεπε τον κουνιάδο μου. Μόλις τον έβλεπε έδειχνε αμέσως φοβισμένος αλλά τότε δεν είχα καταλάβει κάτι. Τώρα όμως είναι επιβεβλημένο να δεχθεί ψυχολογική υποστήριξη και να εξεταστεί από παιδοψυχολόγο, είπε μεταξύ άλλων ο 50χρονος στις δικαστικές αρχές.

Το παιδί μου έκανε απόπειρα αυτοκτονίας

Ο κατηγορούμενος ανέφερε στις δικαστικές αρχές πως ο βιοπορισμός ο δικός του και της οικογένειας του, πρωτίστως του ανήλικου παιδιού του που είναι ηλικίας 9 ετών και της κόρης του που είναι φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο εξαρτώνται αποκλειστικά από την εργασία του, καθώς δεν έχουν οποιοδήποτε άλλο εισόδημα. «Η κόρη μου που είναι ορφανή από μητέρα , με έχει απόλυτη ανάγκη για να την υποστηρίζω ψυχολογικά και οικονομικά καθώς είναι κατεστραμμένη συναισθηματικά και έχει φτάσει στο σημείο να κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Δεν το ήξερα, μου το είπε η καθηγήτρια της και η ψυχολόγος», είπε, ο 50χρονος.

Όπως έγινε γνωστό από την ιατρική γνωμάτευση της ψυχιάτρου η οποία εξέτασε την 18χρονη, πριν το συμβάν στις 8-1-2024, διαπίστωσε ότι πάσχει από διαταραχή μετατραυματικού στρές, μετά από χρόνια σεξουαλική κακοποίηση, επαναλαμβανόμενους βιασμούς και εκβιασμούς, ενώ παρακολουθείται καθημερινά και χρήζει άμεσης

νοσηλείας.

