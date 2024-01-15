Βόλος: Στον ανακριτή ο 50χρονος που δολοφόνησε τον κουνιάδο του

Στον ανακριτή οδηγήθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι ο 50χρονος αλβανικής καταγωγής, κάτοικος Αργαλαστής, ο οποίος σκότωσε με κυνηγετικό όπλο τον 33χρονο αδελφό της δεύτερης συζύγου του, το βράδυ της περασμένης Τρίτης στις στροφές μετά την ΑΓΕΤ, καθώς την ίδια μέρα το πρωί έμαθε από την κόρη του, που συμπλήρωσε τα 18 της χρόνια ότι έπεσε θύμα ασέλγειας από μικρή ηλικία και θύμα βιασμού μεταξύ 12 και 14 χρονών.

Οι κατηγορίες για το έγκλημα τιμής που συγκλόνισε την περιοχή και το πανελλήνιο είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στα Δικαστήρια συνοδευόμενος από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου και τις επόμενες ώρες ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφανθούν για την προφυλάκισή του ή αν θα μείνει ελεύθερος με όρους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.