Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 50χρονος δράστης της δολοφονίας που συνετάραξε τον Βόλο. Ο 50χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοχρησία και οπλοκατοχή.

Ο 50χρονος πέρασε σήμερα την πόρτα του εισαγγελέα, συνοδευόμενος από τους συνήγορους υπεράσπισης του..

Αξίζει να σημειωθεί ότι σχετικά με την απόφαση να αφεθεί ελεύθερος μέχρι τη δίκη του, ο ανακριτής και ο εισαγγελέας διαφώνησαν.

Πηγή: thenewspaper.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.