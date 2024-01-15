Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 50χρονος δράστης της δολοφονίας που συνετάραξε τον Βόλο. Ο 50χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοχρησία και οπλοκατοχή.
Ο 50χρονος πέρασε σήμερα την πόρτα του εισαγγελέα, συνοδευόμενος από τους συνήγορους υπεράσπισης του..
Αξίζει να σημειωθεί ότι σχετικά με την απόφαση να αφεθεί ελεύθερος μέχρι τη δίκη του, ο ανακριτής και ο εισαγγελέας διαφώνησαν.
